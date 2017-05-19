人民币中间价上涨432点 创6月1日来最大升幅

此外，中国央行公开市场进行200亿元7天期逆回购，中标利率为2.45%，与上次持平。今日将有200亿逆回购到期。

中间价公布后，离岸人民币迅速走高，后转而下跌。上午10:28，离岸人民币报6.5804。

中国外汇交易中心公布数据显示，10月11日人民币中间价报6.5841，为9月20日来最高。今日中间价较前一日的6.6273大幅上调432点。

周三，人民币中间价上涨432点，连续第二天大幅上调，也是6月1日来最大升幅。

摘要：人民币兑美元中间价报6.5841，上涨432点，连续第二天大幅上调，也是6月1日来最大升幅。

此文章为转载，不代表IBTimes中文网的立场和观点。