人民币中间价上涨432点 创6月1日来最大升幅

摘要：人民币兑美元中间价报6.5841，上涨432点，连续第二天大幅上调，也是6月1日来最大升幅。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），作者方凌。
周三，人民币中间价上涨432点，连续第二天大幅上调，也是6月1日来最大升幅。
中国外汇交易中心公布数据显示，10月11日人民币中间价报6.5841，为9月20日来最高。今日中间价较前一日的6.6273大幅上调432点。
上日官方收盘报6.5861，夜盘收盘报6.5818。
中间价公布后，离岸人民币迅速走高，后转而下跌。上午10:28，离岸人民币报6.5804。
在岸人民币跌破6.58关口。
此外，中国央行公开市场进行200亿元7天期逆回购，中标利率为2.45%，与上次持平。今日将有200亿逆回购到期。
昨日，人民币中间价结束六连降，离岸人民币日内涨350点，在岸人民币突破6.6关口过后，一度涨破6.59关口，日内涨超300点。
北京时间周二晚间，离岸人民币兑美元盘中涨破6.57关口，在岸人民币兑美元也涨破6.58关口。
中国人民银行行长周小川此前表示，对外开放、汇率制度改革、减少外汇管制要整体推进。
证券日报评论文章表示，包括引入“逆周期因子”在内的人民币汇率市场化改革，目标就是保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定，这不仅对中国经济有益，也对世界经济有益。