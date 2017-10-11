隔空怼前老板：昔日小摩交易员Masters称比特币突破才刚刚开始

“我认为Jamie Dimon心态一直不够开放，没能正视数字资产做出的贡献。”Daniel Masters如此“抨击”多次炮轰比特币的小摩CEO。

在接受CoinDesk采访时，身为Global Advisors Bitcoin Investment Fund主管的Masters还“揭露”摩根大通对比特币的“两副面孔”--一面是CEO怒斥“谁交易就解雇谁”，另一面却是小摩为客户买入比特币。

在Dimon批判加密货币的同时，摩根大通却在为客户买入比特币。他们要么支持比特币、支持想要买入的客户，要么就别再像傻瓜一样谈论这件事。他们的所作所为太不符合机构的身份。

华尔街见闻此前提及，Dimon在9月表示，任何交易比特币的交易员应该因为愚蠢而被解雇。

Masters认为，与其他类别的资产相比，加密货币当前估值较低，这是一个很大的机会。目前能够交易的所有数字资产，总市值也不及全球100个股票巨头之一所拥有的市值，这意味着数字资产仍具有增长空间。

此外，使用加密货币获取全球开源金融平台所节约的成本，能够令大型科技公司也无法推动其专有技术进行有效的竞争。在这种情况下可能才会明白，“数字经济”的潜力有多大。

他补充称，关键在于对新工具的开发，这正在挑战货币和黄金一直以来发挥的作用--正是比特币发起了这种挑战。”

Masters表示，数字化和令牌化(tokenize)的技术，令比特币具有货币、贵金属、大宗商品、股票和债券等这类传统资产的潜质。“一旦这些资产在区块链上被令牌化，它们会更为智能。因为这些资产会像计算机代码一样，能够被编写。”

比特币昨日盘中一度突破4900美元。截至发稿，比特币兑美元价格报4730，下跌0.41%。