新兴市场从未这么疯！今年垃圾债发行规模创历史纪录

摘要：今年以来，发展中国家发行的垃圾债规模达到创纪录的2210亿美元，即使是有过数次违约历史的阿根廷也受到热捧。不过有人警告，疯狂购买风险资产可能预示着市场的转折点。

趋之若鹜的投资者们让新兴市场垃圾债的需求异常火爆。

上个月，塔吉克斯坦发行了5亿美元国际债券，吸引了一大批来自美国和欧洲的买家，收到的申购单超过40亿美元。根据标普评级，塔吉克斯坦主权信用评级为B-，是主权国家中评级最低的国家之一。

再早之前，马尔代夫以7%的利率发行了2亿美元的5年期债券。

即使是有过违约记录的国家也能找到买家了。

今年6月，阿根廷发行了总额达27.5亿美元、期限为100年的国债。发行后，该债券受到了投资者的广泛追捧，票面利率从最初的8.25%降至7.125%。

然而阿根廷在过去数十年曾有过数次违约记录。自1816年独立以来，阿根廷已发生过8次主权债务违约，其中，2001年的违约规模高达1000亿美元。

与此同时，旺盛的需求拉低了垃圾债的收益率。上周，新兴市场发行的企业垃圾债券平均收益率降低至5.53%，创历史新低，而在两年前这一数字还超过9%。

图片来源：华尔街日报

投资者如此疯狂的原因很简单：IMF最新公布的报告显示，现在几乎没有收益率高于4%的投资级债券了。

对于投资者们而言，并没有什么可担心的，他们甚至还希望到今年年底新兴市场还可以出售数百亿美元的新垃圾债券。这笔买卖既有不错的回报，还几乎没有即时风险。最重要是，全球经济增长强劲，新兴市场的违约率也偏低。

不过这轮购买狂潮也让不少人担心，疯狂购买风险资产可能预示着市场的转折点。

Vaquero全球投资公司CEO Wilbur Matthew接受媒体采访时表示，他已经卖出一些高风险债券，转而购买评级较高的债券资产了。

有媒体认为，如果美元在年底前出现急速反弹，那么发展中国家的这波举债热潮恐怕会提早结束。除了美联储12月的加息预期之外，特朗普税改也是重要影响因素。