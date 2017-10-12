“双11”快递涨价 行业微利难破

调价影响尚未下沉

尽管中通、韵达两家快递企业已先后发布了调价公告，但两家企业旗下的部分快递网点尚未做出价格变动。韵达快递员表示，以北京到南京为例，首重价格依然是12元，超出重量以每公斤6元加价。另有韵达网点快递员表示，首重价格没有上涨，但超重价格早在几周前就已经调整为8元/公斤。而韵达官方客服表示，目前官网给出的价格是首重15元，超出重量按10元/公斤计算收费。

据北京商报记者了解，之所以不同网点寄送价格不同，是因为韵达快递网点采用的是加盟机制，寄送价格由网点自行定夺，而官方只提供参考价格，所以涨价公告发出后具体影响如何，还需要用户向各网点咨询。一名中通快递员也表示，他所在的配送网点目前还没有进行涨价，并称中通官网上的价格只具有参考意义，通常情况下网点的定价会比官网要低。

一位不愿透露姓名的快递公司员工表示，加盟制快递企业总部的价格调控，理论上说可以通过调整面单费、中转费或其他费用来实现。举例来说，涨价前快递公司总部向网点收取的面单费是1.8元，通知发布后会上涨到2元，中转费和扫描费也各加0.2元，这意味着网点所能获取的利润会被压缩，从而导致本来就不赚钱的网点会被迫提升快递价格，防止亏损。但上述员工也表示，从实际情况来看，总部发布的公告更多只起到信息传达的作用，具体涨价情况还是由网点自行决定。

显露盈利瓶颈

“双11”前快递价格上涨几乎成为常态，这背后既有成本上涨的原因，也有快递企业想借价格杠杆控制单量的考虑。快递专家赵小敏认为，从企业角度来说，过往的快递业务增速超过50%，而现在已经降到30%-40%左右，有些企业甚至接近个位数。根据这种情况，快递企业营收利润萎缩，但成本持续增加，所以不得不以涨价形式来应对。

此外，目前上调快递价格的这些企业均已上市，面临日常管理成本增加的处境，加之近期快递周边产业价格暴涨，纸张、快递设备等价格出现大幅度提升，这也导致了企业选择上调快递价格。

但在国家邮政局发展研究中心研究员、物流学博士方玺看来，中通、韵达选择在“双11”前涨价是正常市场行为，通过价格调整的方式控制住快递业务量，上调价格并非为了提高利润率，而是想借此减少爆仓情况的出现。

服务质量为成败重点

除了快递价格，加盟制快递企业的服务质量也一直是消费者关注的重点。北京商报记者注意到，在此次宣布涨价的两家快递企业所发布的公告中，都表示提价是为了更好地提升服务质量。

方玺认为，国际件的涨价通常是由油价和税价决定，国际快递企业会根据这两项价格的调整提前公布自身快递价格。但我国的快递价格一般不受上述因素调整影响，所以中通和韵达需要找到更好的借口来调整价格。

尽管快递企业对服务质量表现出了足够多的重视，但实际的服务能力提升仍有很大难度。有业内人士分析称，每逢“双11”，快递企业都将会面临平时2-3倍的快递量，在这种情况下，企业保证服务质量不下降就已经很难实现。

还有人表示，“双11”期间，因快递企业需要雇佣大量员工进行配送，这也会让企业面临很大的成本压力。

北京商报记者 吴文治 陈韵哲