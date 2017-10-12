亿安保险遭一汽系股东集体甩卖

由于长期以来依赖股东，吉林亿安保险经纪有限责任公司（以下简称“亿安保险”）盈利能力欠佳，遭股东集体甩卖。10月11日，北京商报记者从北京产权交易所获悉，亿安保险69%股权被挂牌转让，评估价1.6元/股，作价1173万元。不过，在产销分离已明确的大趋势下， 保险经纪牌照在市场上仍然是一块“香饽饽”。

股东齐挂牌

公开资料显示，亿安保险成立于2004年，注册资本1000万元，经营范围包括为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔等。股东为一汽财务有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、一汽轿车股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、一汽资产经营管理有限公司，持股比例分别为50%、15%、15%、10%、10%。

北京商报记者注意到，此次挂牌转让亿安保险股权的企业均为“一汽系”。根据北交所公布的信息，该项目为捆绑转让项目，一汽财务、一汽轿车、长春一汽富维汽车零部件、一汽资产经营管理分别转让亿安保险34%、15%、10%、10%股权，转让底价分别为578万元、255万元、170万元、170万元。

早在2015年，一汽轿车便有出让亿安保险股权的想法，但因为种种原因该项股权转让方案被推迟。一汽轿车今年8月30日发布的公告显示：2015年3月30日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让持有的吉林亿安保险经纪有限责任公司股权的议案》，公司拟将持有的亿安保险15%股权对外转让。后续由于亿安保险进行相关业务整合，致使公司该项股权转让未实施。目前亿安保险已具备转让条件，公司决定继续实施该项股权的转让，拟将所持有的亿安保险全部股权转让给非中国第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）成员单位。非中国一汽成员单位以现金购买。

盈利不佳遭抛弃

一汽轿车此番出让亿安保险股权，有市场人士认为这与该公司盈利能力不佳有关，从而成为一汽轿车的清理对象。

据了解，一汽轿车曾实施了甩包袱、做减法等一系列重大变革。“亿安保险当前以集团业务为主，未开展市场业务，不适应保险专业高度市场化的运营要求，需要进行市场化改革。从亿安保险未来经营状况考虑，盈利能力存在不确定性。”一汽轿车在8月30日的公告中表示：从公司整体投资收益角度考虑，亿安保险没有明显的优势优于其他被投资单位。本次股权转让完成后，公司将不持有亿安保险股权。本次股权转让符合公司整体战略规划，可以进一步优化资产结构和投资结构，对公司的财务状况无重大影响。根据北交所披露的主要财务指标显示，亿安保险2016年营业收入205.01万元、净利润143.29万元。

据了解，“一汽系”资产众多，但除了一汽富维经营利润较好之外，其余3家上市公司经营并不理想。其中一汽轿车2016年亏损近10亿元，这也就不难理解亿安保险遭遇清理的尴尬。

据了解，除了保险经纪牌照，一汽轿车还曾参设一家专业汽车保险公司。2012年6月，一汽轿车与一汽财务有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司等10家公司共同出资设立鑫安汽车保险股份有限公司，注册资本为人民币10亿元。不过，鑫安保险车险业务的经营状况并不乐观，从2012年成立至2016年车险承保一直亏损，2012-2016年分别亏损184.31万元、1760.4万元、4180.9万元、7747万元、1317万元。

专业经纪将受追捧

除了一汽轿车欲退出保险经纪公司，市场上还有布局保险经纪的资本也打起了退堂鼓。

今年8月30日，锦州港股份有限公司发布公告称，子公司锦国投原定与2家公司合资设立保险经纪公司，但目前两家公司均已退出，原定3家合资的保险公司改为由锦国投独资设立。对于原定股东辽港公司以及西藏亦承退出的原因，锦州港股份有限公司公告透露，在保险经纪公司申请设立过程中，对照保监会有关文件要求，原出资方辽港公司及西藏亦承因自身原因，此次出资设立存在审批风险，经三方友好协商，辽港公司及西藏亦承同意退出此次投资，由锦国投独资设立。

“目前，全国保险经纪公司数量众多，在市场竞争和监管部门加大监管力度之后，很多中介公司业务受到局限；而且保监会对保险中介提高门槛后，资本压力越来越大，资本选择退出是必然的。”一家大型保险经纪公司相关负责人分析。

不过，产销分离依然是大势所趋，拥有定位清晰、专业技能强的专业经纪公司必能脱颖而出。有业内人士分析称，眼下保险营销市场面临“广增员、高脱落、高成本、低产能”的困局，传统保险代理人社会地位尴尬，缺乏归属感，流动性大。面对市场纷繁复杂的产品，消费者急需处在客观立场的独立第三方机构帮助解决信息不对称的问题。而保险中介机构对于大部分保险公司来说重要性日益凸显。尤其是那些拥有低成本客户的保险中介机构，在与保险公司的合作中也往往拥有更大的话语权。

北京商报记者 许晨辉/文 宋媛媛/制表