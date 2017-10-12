如何正视金价反弹诱惑

上周五，美国非农就业数据为减少3万，远逊于市场预期的增加9万。而失业率则由4.4%预期，进一步下降为更好的4.2%。美元、金价跌宕起伏。日内金价最低下探1260美元附近后，收升至1276美元，脱离日内底部约16美元。日内美元指数则冲高回落，留下看似明显，而实则并不明显的上影线，因近月美元指数，日内总体波动不大。

当前金价正面临20、60、250周均线的共振胶合支撑，是上周金价看似抗跌的重要原因。但美元指数仅面临20周均线反压，距离上档于96.5点附近的共振强压，还有不少空间。大方向上，笔者继续坚定看多美元。

图中A、B、C、D、E位置，都曾在重要周均线，或均线共振位置产生过强支撑啊，这次是不是会同样如此呢？甚至会不会迎来多头期盼的新一轮涨势呢？图中ABCDE位置，除了有重要支撑外，还有此后美元的弱势，或避险题材支撑，尤其B点之后的英国脱欧公投。而这次的F点位置，技术支撑有了，美元弱势与题材呢？好像不太多。当然，客观而言，我们应理性看待可能出现的多头抄底情绪，同时保持清醒头脑。

除了单纯技术依据，就黄金、美元自身总体运行环境而言。我们坚定黄金中期偏空，美元中期必多的思维。故此，即便有空头调仓，也只能逢低操作，绝不在明显的动态反弹中操作。如何看待后市中期，或波段运行格局呢？还是我们近月每周都要梳理的，基金在黄金、美元市场中的交易行为、能量分布，及其本身综合技术面：

美元，如图所示：

名义上，上周对冲基金在五大外汇期货市场中，持有美元的净空持仓，由前周169.961亿美元的高点，进一步放大至172.4317亿美元，继续刷新做空美元的净能量。然对美元指数实质性的做空能量，却并未进一步放大。

图中可以看出，美元综合技术指标从近年低位继续抬头，意味着反弹延续可能很大。而对冲基金在美元指数中的能量分布，仍在数年低位。中期向上，并伴随美元回升，将是必然趋势。而对冲基金行为显示，依然在冰点区磨叽，中期向沸点区演进是必然。即我们上述图表，对中期美元有着客观而深刻的量化。

黄金市场，信号相对于前周变化不大：

能量波继续收窄，虽程度趋缓。综合技术继续向下，仍偏中性。而对冲基金行为，依然在近沸点区“趋软”。最近三周，对冲基金在期金市场体现为多空双向减持，只是多头力度减持更大。然目前空头持仓基本处于近十个月来的绝对低位区，若后市有一方倾向于先增持，空头增持概率会更大一些。

故单纯就黄金市场而言，中期“偏空”成分更大，美元则“一定看多”。如果忽略美元市场指引，而独看金市，也并没有类似7月中旬那么好的调仓机会。当时，对冲基金行为在绝对冰点区，体现出市场超跌成分。而能量波也收口至一年多的最大程度。

故此，笔者并不完全否定存在空头技术调仓可能，但一定不会过于倚重单纯的短期技术去积极操作。笔者之意，调仓的含义，或是基于对后期行情不确定性的稳健策略；或是在后期行情确定性背景下，致力于锦上添花。就目前美元、黄金所处的中期格局而言，调仓略偏向追求锦上添花。如果上周五，美国非农超预期的好，促使美元大涨、金价大跌。周一金价必在国内市场国庆长假开盘后，多头止损的惯性中继续下跌，这就会产生一个很好的调仓机会。然周五数据与市场走势，并未出现这样的组合，我们则需保持冷静。

操作上，笔者之见，如果周一早间，国内市场开盘后，有多头止损盘出现，并推动金价回到1270美元附近或下方，我们依然存在空头锁仓的调仓操作。之所以命名为锁仓而不是平仓，是因为我们认为这个波段操作未完，它只是波动操作中的一次微调。而如果周一金价在亚洲盘面即延续反弹，我们绝不建议空头调仓，而是坚定持有波段空头。但对空仓新会员而言，也不建议周初进行操作。若金价存在“意外”反弹至1290美元附近或上方的机会，可以持有2成（即2倍杠杆操作）空头。

而从国内外黄金市场的实际走势来看，国际金价如预期般反弹至1290上方，给了空仓投资者做空两成的机会。国内金市，由于人民币汇率在本周内大幅升值，虽国际金价相对于上周五的低点反弹过30美元，但国内金价却再创见顶后的新低，这使得大多4成空头持仓的客户获利进一步放大。目前整个市场运行良好地运行在我们的分析框架内，我们坚信第四季会是一个收获颇丰的季节。同时，伴随金价的进一步下跌与空头获利的进一步放大，可能越来越有调仓必要。但具体到调仓时刻的判断，需要考虑的组合因素太多，尤其是每周对冲基金的新动向含义，故难过于提前定调。

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