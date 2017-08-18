连续第二天大涨！比特币突破5800美元关口 再刷历史新高

周四下午，比特币价格突破5000美元关口，不仅收复中国叫停ICO以来的失地，还在此后持续大涨。

最近，一则新闻近期流传于币圈：国家队将进场，中信可能收购中国比特币，后者是一家比特币交易平台。

昨日，华尔街见闻旗下全天候科技向业内资深人士求证，其表示：这是炒作，并非真实信息。

不过，关于牌照的传闻一直没有断。国外比特币新闻网站cryptocoinsnews，早先爆料称：中国可能以发放加密货币交易牌照形式重新开放比特币交易。这一消息来自于一个名为“cnledger”的Twitter网友，尚未得到更多消息源证实。

全天候科技援引互联网金融评论人、锦天城律师事务所吴伟明律师称，“国内是否会发放比特币交易所的牌照，这个很难预测，但是比特币目前全球风行，如果国家完全禁止，未必是符合时代发展潮流的。”

“随着市场对中国再度融入全球数字加密货币市场的预期，投机者依然看好比特币的价值，”数字货币交易所Gatecoin首席执行官Aurelien Menant对CNBC表示。

过去两年间，比特币价格近乎一飞冲天。今年以来，比特币价格累计上涨500%，年初价格仅为966美元。