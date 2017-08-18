连续第二天大涨！比特币突破5800美元关口 再刷历史新高

摘要：早间首次站上5300美元过后，比特币再创历史新高，日内涨幅一度超过6%。不到五天的时间内，比特币累计暴涨30%。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），作者刘怡心。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com。*
早间首次站上5300美元后，比特币涨幅持续扩大，继续刷新历史新高。
周五，比特币连续第二日大涨，当前突破5800美元关口，日内涨幅一度超过6%。
近日，比特币一改黄金周期间的颓势，在短短几天内大涨约30%。
周四下午，比特币价格突破5000美元关口，不仅收复中国叫停ICO以来的失地，还在此后持续大涨。
最近，一则新闻近期流传于币圈：国家队将进场，中信可能收购中国比特币，后者是一家比特币交易平台。
昨日，华尔街见闻旗下全天候科技向业内资深人士求证，其表示：这是炒作，并非真实信息。
不过，关于牌照的传闻一直没有断。国外比特币新闻网站cryptocoinsnews，早先爆料称：中国可能以发放加密货币交易牌照形式重新开放比特币交易。这一消息来自于一个名为“cnledger”的Twitter网友，尚未得到更多消息源证实。
全天候科技援引互联网金融评论人、锦天城律师事务所吴伟明律师称，“国内是否会发放比特币交易所的牌照，这个很难预测，但是比特币目前全球风行，如果国家完全禁止，未必是符合时代发展潮流的。”
“随着市场对中国再度融入全球数字加密货币市场的预期，投机者依然看好比特币的价值，”数字货币交易所Gatecoin首席执行官Aurelien Menant对CNBC表示。
过去两年间，比特币价格近乎一飞冲天。今年以来，比特币价格累计上涨500%，年初价格仅为966美元。