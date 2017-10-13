非居民金融账户排查大规模铺开

中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行。继此前多家银行发布排查公告后，10月12日，北京商报记者获悉，中信银行、宁波银行已成立工作小组，协调行内多部门共同推进这一工作。在银行排查工作开展得如火如荼的同时，也有业内人士指出，银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度。

北京商报记者了解到，中信银行、宁波银行已在总行层面成立工作小组，协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作。

事实上，此前包括工、农、中、建在内的四大国有行以及民生、中信、浦发在内的多家银行均已发布过公告，要求2017年7月1日前开立过存款、银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”），通过营业网点、网上银行、手机银行、微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件。

根据存量客户账户余额的不同，截止的填写时间也有差别。高净值客户，即金融账户余额在100万美元以上的，需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户，时限在2018年底。

多家银行也强调，如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查，银行将依据相关监管法规规定，根据已有账户信息中的非居民标识信息，对账户信息进行报送。

意在打击海外逃税

银行提到的“相关规定”，就包括今年5月国家税务总局、财政部、央行等6部门联合发布的《管理办法》。《管理办法》自7月1日起正式实施，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息。

据了解，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重。纳税人通过境外金融机构持有和管理资产，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多。更直白地说，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税。一位银行业人士向北京商报记者介绍，比如高净值人群的移民问题，还有所谓的腐败分子外逃问题，都是需要进行税收征管的。据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示，在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国，这其中有相当一部分是贪腐收入。

《管理办法》旨在加强国际税收合作、打击跨境逃税避税。国家税务总局介绍，早在2014年9月，我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准，就是为了通过全球税收合作提高透明度，打击利用海外账户逃避纳税的行为。“银行作为比较特殊的企业，承担了政策性和监管性的职责，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务。”上述银行业人士说道。

排查仍存难度

事实上，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别、境外交易监测等在内的多项工作。除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外，近一年来，针对换汇、跨境交易等行为，监管部门也下发了多份文件。例如规定自2017年元旦起，个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起，跨境超过20万元人民币的交易，银行需要上报给央行；9月1日起，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围。央行和外管局均表示，这些举措是为了加大对洗钱、腐败等犯罪活动的监测和打击。

有业内人士指出，搜集非居民金融账户涉税信息，银行接触到的信息其实是有限的，因为声明文件和税务信息是客户自己填写的，银行能够监控的只有客户存款和名下账户。如果要复查客户的税务信息，银行要先取得客户的授权。

北京商报记者 程维妙