中国9月通胀再现分化：CPI放缓至1.6%，PPI大超预期升至6.9%

摘要：中国9月CPI增幅回落，连续8个月低于2%；PPI大幅超过预期，创下6个月以来最大涨幅。CPI涨幅小幅回落主要是食品价格拖累，环保限产和需求反弹则可能推升了PPI的超预期回升。

9月份，中国PPI超预期增长，增速创下6个月以来新高，但是CPI增速回落。这显示，虽然对建筑材料的强劲需求使大宗商品价格反弹，但是PPI还未传导至CPI。

周一，国家统计局公布数据显示，中国9月CPI增幅回落至1.6%，不及上月的1.8%，但是与预期持平，这是CPI连续8个月低于2%。

PPI同比猛增6.9%，也是连续第二个月涨幅扩大。

图片来源：华尔街见闻数据频道

国家统计局城市司高级统计师绳国庆在解读中表示，9月份CPI、PPI稳中略涨。

申万宏源宏观团队指出，CPI涨幅小幅回落主要是食品价格拖累；环保限产以及需求反弹等则可能共同推升了PPI的超预期回升。

CPI数据：猪肉跌幅继续收窄，但鲜菜、鲜果价格涨幅均明显回落，蛋类价格涨幅也有所回落。非食品CPI主要受到医疗保健类价格上涨拉动，反映了医药价格改革的持续性影响。 PPI数据：主要行业中，有色、造纸、钢铁、化工等上涨最为明显，反映了环保限产等影响。

食品价格拖累，CPI同比涨幅回落

从同比看，9月份CPI涨幅比上月回落0.2%。

食品价格涨幅回落，下降1.4%，降幅比上月扩大1.2个百分点，影响CPI下降约0.28个百分点。其中，猪肉价格下降12.4%，影响CPI下降约0.36个百分点。

相比之下，非食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约1.91个百分点。其中，医疗保健类价格上涨7.6%，创下1997年以来的最高值。

从环比看，CPI涨幅比上月扩大0.1个百分点。

食品价格上涨0.5%，涨幅比上月回落0.7个百分点，影响CPI上涨约0.10个百分点。

统计局分析认为，一方面国庆节和中秋节使需求增加，鸡蛋、鸡肉和猪肉价格分别上涨6.1%、2.8%和1.0%；另一方面夏季瓜果逐渐下市，供应减少，鲜果价格上涨1.9%。

非食品价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，影响CPI上涨约0.44个百分点。

环保限产和需求反弹可能推升PPI超预期回升

从同比看，PPI继续上涨，涨幅比上月扩大0.6个百分点。

主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨31.5%；有色金属冶炼和压延加工业，上涨20.2%；化学原料和化学制品制造业，上涨10.0%；非金属矿物制品业，上涨9.8%。

涨幅回落的有煤炭开采和洗选业、石油加工业、石油和天然气开采业，分别上涨28.6%、16.4%和14.2%。

从环比看，主要受生产资料价格上涨影响，PPI涨幅比上月扩大0.1个百分点。造纸和纸制品业、煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业涨幅扩大，分别上涨3.4%、2.6%和1.9%。

黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、石油加工业环比涨幅则有所回落，分别上涨3.4%、3.2%和2.9%。

兴业研究宏观团队认为：

前期受去产能影响快速上涨的黑色金属、有色金属行业PPI环比涨幅都出现下降，但造纸行业PPI环比涨幅扩大。这是由于9月山东、浙江等地展开环保督查，受督查省份2016年纸浆产量占全国产量的48%。

未来展望

中金公司预计，中国CPI年底前可能上升至2%。

中金分析员刘雯琪、易峘及梁红在今天发表的报告中称，预计中国四季度经济增长将保持韧性，而CPI及PPI通胀均将逐步趋于“常态”，因此短期内货币政策宽松的空间较为有限。报告指出，尽管四季度供给侧改革和环保限产趋严，可能会继续给工业品价格带来上行压力，但考虑到去年同期基数快速上升，PPI同比增速或将加速回落。

申万宏源宏观李慧勇、王健也认为，经济有韧性、PPI高位运行决定了货币政策难以放松；但年内CPI无忧，且四季度PPI将受到基数效应的制约，政策进一步收紧的概率也不大。

交通银行分析师刘学智接受美国主流媒体采访时认为，超预期的PPI数据显示下半年经济增长动力仍旧十分强劲。

本周四，中国即将公布三季度GDP。澳新银行分析师杨宇霆在接受上述媒体采访时认为，中国制造业，特别是上游，继续看到了需求，他预测中国GDP增速将为6.8％.

中国央行行长周小川在IMF与世界银行秋季年会上表示，中国经济增速下半年有望实现7%。他同时指出，中国未来将进一步深化改革，逐步推动经济去杠杆；此外还希望推动结构改革和优化，高度重视环境保护。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3035227