韦恩斯坦陨落

美国电影艺术与科学学院14日召开紧急会议，决定将性骚扰丑闻不断发酵的韦恩斯坦开除出该机构。

拥有54位成员的影艺学院理事会在当天召开的特别紧急会议上，以超过2/3的多数票通过决议，将已有20年会员资历的韦恩斯坦开除。

韦恩斯坦曾是好莱坞的顶级制片人。现年65岁的韦恩斯坦被称为“好莱坞最有权力”的男性之一。他参与创办的米拉麦克斯影片公司曾制作发行过《低俗小说》等知名独立影片。据不完全统计，韦恩斯坦参与制作和发行的电影累计获得超过300项奥斯卡奖提名，最终捧回数十座小金人，其中比较知名的影片包括《英国病人》、《莎翁情史》、《芝加哥》、《国王的演讲》、《艺术家》等。

40年来，韦恩斯坦混迹美国顶级社交圈，甚至被评为进步的政治冠军。他是前任总统奥巴马在职时的白宫常客，连续多年为民主党捐款、帮助筹款，并是公认的“进步主义者”。

北京大学文化产业研究院副院长陈少锋向北京商报记者表示：“制片人的角色相当于整个电影项目的负责人，权力越大，越成功，更容易导致各方监管的疏漏和纵容，这也是韦恩斯坦丑闻值得反思的地方。”

看剧本管账本

最近30年的好莱坞，尽管与黄金时代已经大有不同，但大制片厂的主席和总裁仍旧是举足轻重的电影大亨，而作为一部电影的“大总管”，现在的好莱坞制片流程中，导演和制片人的控制力也经历过此消彼长的博弈。

有人说《天堂之门》开启了制片人扩权的大门。1980年的这部电影的制片公司是卓别林和格里菲斯等共同创建的联美，导演是前一年刚拍完《猎鹿人》并斩获奥斯卡最佳导演奖的迈克尔·西米诺。

虽然好莱坞的制片厂制度从20世纪20年代就已经成型，并在之后逐步完善，但在《天堂之门》拍摄之前的新好莱坞电影时期，基本上是制片人和导演共同控制电影的制片流程，制片人名义上是导演的上级，但是导演，特别是知名导演对电影的控制权却丝毫不逊于他们。

根据当时的报道，在拍摄《天堂之门》时，迈克尔·西米诺几乎每一个镜头都得重复几十次，拍摄进度严重落后，制片人对这一切都显得无能为力。结果影片超期半年，制作成本从1000万美元左右长到4000万美元，最后迈克尔·西米诺交出自己剪出的5个小时成片，但联美高层并不满意，在多次争论后他才不情愿地将公映版本剪到219分钟，即便如此该片也只拿到300多万美元的票房。

经此一役，联美濒临破产，最终被米高梅并购，停止了电影制作业务，只负责发行。在此之后，好莱坞的各大制片商深刻意识到导演主导电影的弊端，开始让制片人对电影享有绝对控制权，包括“终剪权”在内的很多权力越来越少被授予导演，导演更多是仅作为电影的制作者存在。

要不是旧的制片体系摇摇欲坠，新好莱坞也不会来。在米高梅、派拉蒙、华纳兄弟等这些制片厂中，电影就像工厂流水线上的一个产品。好莱坞的制片人就是制片厂政策的执行者，导演对整个影片的控制权被弱化。制片人是总管家，从题材选择、场景布置、剧组人员一直到后期的剪辑等工作都控制在手。此后，《美国往事》被制片方剪成139分钟的故事便不足为奇了。

老一代到新一代

曾获艾美奖的好莱坞电影制片人杰夫·莫斯特１４日在接受媒体采访时说：“好莱坞的制片人处于十分有权势的地位，这种地位必须以正确和负责任的方式加以利用。”

在陈少锋看来，韦恩斯坦丑闻被揭发之后，将促进未来好莱坞电影制片程序的合理监督，借此约束制片人，有效处理权力的边界问题。

制片人既看剧本又管账本，在前期制作的过程中，制作人为电影故事寻找合适的材料，并参与剧本的写作过程，然后为电影筹钱。在电影制作过程中，执行制作人要时刻注意制作的时间表以及预算，并保证电影在原定的制作轨道上发展。

在经验丰富的谢里-兰辛离职后，派拉蒙这艘超级大船的舵手宝座交给没有执掌大型电影公司经验的布拉德-格雷，令人意外，但这正是母公司维亚康姆集团想要的。上任前的格雷是一名成功的电视制片人，并担任着好莱坞经纪公司主席的职位，这些都充分说明格雷除了拥有非凡的市场判断力还握有大把的明星资源。

2006年格雷任职以来，派拉蒙出品的《变形金刚》、《星际迷航》等叫好又叫座的好莱坞大片颇有重拾昔日辉煌之势，并且，独立电影国际发行渠道的建立和对小说改编权的重视，可以看做是在格雷手中发出的新芽，为派拉蒙这棵百年老树带来生机。

但机灵的资本在赌更灵活的亚马逊、奈飞，线上的一切它们更有可能胜过好莱坞公司，同时在优质的影院电影它们也有可能胜出。

除了《海边的曼彻斯特》，亚马逊影业还制作发行了吉姆·贾木许的《帕特森》、阿斯哈·法哈蒂获得奥斯卡最佳外语片奖的《推销员》。奈飞还没有获得像亚马逊影业这么醒目的成功，不过2017年其发行的原创影片规格也在不断升级。

但这两家公司还从未聚集过这么多的新片和世界级的电影人才，这对传统制片厂的影响应该很快就会让过去的行业大佬不安。说不定就在今年。

北京商报记者 陶凤/文 贾丛丛/制表