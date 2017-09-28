iPhone 8有多惨？iPhone 7依然是消费者首选！

摘要：一般而言，新款 iPhone 将引来粉丝热抢，而本次 iPhone 8却意外遇冷。在与 电信 运营商沟通后，KeyBanc分析师指出，目前iPhone 7的销量可能超过iPhone 8。目前，iPhone 7的价格降至549美元。 iPhone 8的起售价则为699美元，而iPhone 8并没有进行大量升级。

KeyBanc的分析师周一在客户的一份说明中写道，在与 电信 运营商沟通后，目前iPhone 7的销量可能超过最新款的iPhone 8。

一般而言，新款iPhone将引来粉丝热抢，而本次iPhone 8却意外遇冷。

KeyBanc分析师John Vinh表示：“许多受访渠道表示，一大部分客户购买iPhone 7，而非iPhone 8。这主要是由于iPhone 8并没有进行大量的升级。”

目前，iPhone 7的价格降至549美元。 iPhone 8的起售价则为699美元。而选择iPhone 8的消费者似乎倾向于更高价位、更大屏幕的iPhone 8 Plus。

Drexel Hamilton分析师Brian White周一在一份给客户的报告中写道：iPhone 8和iPhone 8 Plus的销量符合预期。

但是，在与中国大陆和台湾地区的科技行业人士交流后，他认为iPhone 8系列的需求是“疲软的”。

他还说，他的联系人发现，许多消费者选择了在2016年推出的iPhone 7。

根据White的亚洲消息源，很多科技界人士都认为，消费者正在等待购买iPhone X（起价为999美元）。

White是最看涨的苹果分析师之一，其给予苹果目标价208美元。苹果股价周一上涨1.55％。

华尔街见闻此前提到，中美两国市场对iPhone 8预订量均明显不如iPhone 7和iPhone 6刚推出时的热潮。

美国罗森布拉特证券公司（Rosenblatt）此前发布研报称，在苹果新品发布会后的头三天里，中国消费者通过京东预订了150万部iPhone 8，但iPhone 7在同一平台、同一时段的预订量高达350万部。通过中国移动平台预订的iPhone 8有100万部，但iPhone 7和6同期、同平台的预订量分别为250万和350万部。

而美国市场的初步反馈也表明，消费者对iPhone 8的热情明显弱于iPhone 7 和6。不少先行体验者认为iPhone 8系列无线充电很慢，作为照相机用挺好，但跟iPhone 7系列的差别没有太大。

来源：华尔街见闻