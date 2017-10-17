美伊翻脸，百亿经贸订单悬了

美国总统特朗普对伊核协议做出“差评”后，好不容易走上正轨的美伊关系再次面临巨大的考验。去年12月，伊朗航空同美国波音公司在德黑兰签订协议，波音向伊朗出售80架飞机，总价值超过160亿美元，百亿订单被视为美伊破冰的见证者。如今，随着特朗普对外政策的转变，无疑对波音的业务产生影响，波音能否通过加强公关和游说投入确保交易履约仍是未知数。

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变脸：意料之中

美国财政部长努钦10月15日接受福克斯新闻采访时说，他正计划对伊朗革命卫队实施新的制裁。努钦表示，他在最近一次和世界银行及国际货币基金组织代表开会时，讨论了美国的这项计划。

财长的表态呼应了总统对伊朗“翻脸”。当地时间上周五，特朗普表示，美国不会从伊朗核协议中撤出，但他也不会向国会“证实”伊朗履行核协议承诺。

特朗普1月上台后，对伊朗采取强硬立场，并威胁要撤出伊核协议。特朗普本月初曾表示伊核协议很“尴尬”，伊朗违背了协议精神，美国不能让伊朗拥有核武器。当时便有美国高官告诉媒体说，特朗普10月中旬向国会报告时，“可能会认定伊朗没有履行伊核协议承诺”，届时，美国国会将在60天内决定是否恢复此前中止的对伊制裁。

对此，伊朗外长10月15日回应指出，如果美国恢复制裁，伊朗将考虑退出2015年达成的核协议。

中国国际问题研究院副院长董漫远在接受北京商报记者采访时称：“美伊关系未来走向并不乐观，包括波音签下的百亿订单未来也很难。美伊之间属于结构性矛盾，只要伊朗坚持现有路线，总有一天清算的目标会放在美国身上。”

“中东对于美国有战略意义，按照特朗普的做事风格，美国政府并不想投入太多，以低成本在中东保持主导作用，美伊局势恶化在意料之中。”

订单：悬而未决

美国“变脸”向两国刚刚建立起来的经贸关系泼了一盆冷水。在国际大企业看来，伊朗核协议达成意味着巨大商机。随着国际制裁逐渐解除，拥有世界第四大石油蕴藏量、第二大天然气蕴藏量和8000万人口的伊朗成为各大企业竞争的焦点市场。

波音也不例外。去年底，伊朗航空同美国波音公司在伊朗首都德黑兰签订协议，波音向伊朗出售80架飞机，总价值超过160亿美元，首批飞机将在2018年交付，所有飞机将在未来十年期内交付完毕。

受长期制裁导致零部件短缺影响，伊朗民航业更新客机需求迫切。据称，伊朗所有航空公司的全部250架客机中，有230架需要升级换代，未来十年，伊朗民用客机的缺口约为400架。

此前，由于美国方面担心客机或将被用于军事用途，美众议院曾通过禁止向伊朗出口飞机法案，但该法案因违反伊核协议，最终被美前任总统奥巴马否决。

虽然当时给予订单批准许可，但是随政治格局变化，这笔协议订单始终没有出现在波音的确认订单中。由于特朗普的上台，作为强烈反对伊朗进行核试验与导弹试验的新任总统，对波音与伊朗的这笔交易持反对意见，美伊两国关系也陷入僵持之中。

在波音787-10的首秀仪式上，波音邀请了特朗普总统的参加，以表公司与总统之间的良好关系。但波音也深化了与伊朗客户的交易进程：公司与伊朗航空公司签署了谅解备忘录，为伊朗客户提供30架波音737；同时，波音还添加了公司将支持美国政府在对伊朗航空公司的领导政策。

航空行业由于自身庞大的产业链，提供了大量的就业岗位。特朗普总统一再承诺要提高美国的就业率，并将重新启动美国的制造业。波音公司之前就一再强调这笔与伊朗交易的重要性，因此，波音在维护好与政府关系的同时，虽然繁琐，但是力求与伊朗交易的达成。

余波：美欧裂痕

据英国路透社10月16日报道，由于担忧美国可能对伊朗推出新制裁措施，本周石油市场开市走高，布伦特原油价格上涨1%。

此外，美国钻井数量的减少也支撑了油价上涨。在之前一轮对伊朗的制裁期间，全球市场上每天大约有100万桶原油的供应被切断。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁，国际原子能机构负责督查伊朗履行协议情况。

作为欧洲最大经济体，德国是伊核协议达成后最早“抢滩登陆”伊朗市场的国家之一。2016年，德国对伊朗出口额比2015年增长了25%。按德国媒体说法，伊朗有意重新激活德国在该国扮演的传统贸易角色，为伊朗提供与基础设施建设有关的机械设备等。

今年一季度，德国对伊朗出口额比去年同期激增40%。一项调查结果显示，伊朗受访者中，大约50%希望购买外国汽车或摩托车；大多数人认为进口商品质量更佳；德国被视做最佳进口来源地。德国大众汽车集团今年7月宣布，时隔17年将首次在伊朗卖车。

一些分析人士认为，特朗普这一表态可能加深美国与欧洲之间的矛盾。荷兰商业银行经济学家卡斯滕·布热斯基说：“这不仅将给整个地区带来新的不确定性，还可能给美国和欧洲造成新的裂痕，意味着向分裂的西方世界又迈出一步。”

北京商报记者 陶凤/文 李烝/制表