空客“零首付”入主庞巴迪C系列客机 “空手套白狼”与波音一决雌雄

摘要：2016年争夺伊朗航空订单时，空客和庞巴迪还是“死敌”，而如今庞巴迪被波音倾销指控逼入绝境，空客却突然入主C系列客机，完美诠释“敌人的敌人就是朋友”。

欧洲空中客车集团周一（10月16日）声明称，同意拿下加拿大庞巴迪公司旗下C系列客机项目的多数股权，将为“屋漏偏逢连夜雨”的C系列客机打开局面，帮助庞巴迪的同时打击他们的“共同敌人”--波音。

空客此次同意“零首付”接手C系列客机项目50.01%的多数股权，既不需要“付现”注入资金，也不会举债融资，不外乎是“空手套白狼”，不过空客集团表示，在未来会持续为联合项目提供后期资金支持。

股权结构变更后庞巴迪将占股31%，魁北克政府投资署将占股19%。作为优惠条件，空客还将获得认购1亿股庞巴迪母公司B股的股权认购权证。

空客声明中还表示，将在美国亚拉巴马州莫比尔市的空客总装厂增设一条C系列生产线，通过本地生产组装的方式回避波音对商务部提出的倾销指控。

截止目前，C系列客机已经18个月没有接到新订单，处于入不敷出的状态。美国达美航空公司签下的75架CS-100客机是目前该项目的唯一订单，在9月美国政府对该型客机征收300%反倾销关税后，也面临夭折的危险。为了维持C系列客机项目，庞巴迪已经承受了逾20亿美元的巨额成本亏空。

据美国主流媒体援引相关人士称，在与空客达成协议前，主导中国国产“大飞机”C919的国企中国商用飞机有限责任公司（COMAC）也曾对庞巴迪表达过购入C系列客机项目股权的意向，不过后来不了了之。

2015年庞巴迪曾主动表示希望空客购买C系列客机的多数股权，但空客当时作为竞争对手明确拒绝。如今庞巴迪被波音倾销指控逼入绝境，空客却突然入主C系列客机，完美诠释“敌人的敌人就是朋友”。

庞巴迪CS-300窄体客机

C系列客机的“悲催人生”：销量失利之际遭遇美国进口关税

9月27日，美国商务部初步裁定，认同波音公司对加拿大庞巴迪公司的倾销指控，向庞巴迪C系列客机征收220%的进口关税，随后又追加了79%的关税，使得C系列客机面临300%关税的窘境。

今年4月向特朗普政府提交的这份申诉中波音提出，庞巴迪借助加拿大政府的不合理补贴，向美国市场低价倾销客机。庞巴迪就此“荒谬的裁定”提出强烈抗议；美国商务部对该案的最终裁决将于2018年春季做出。

对于国际市场上订单销量失利的庞巴迪来说，高昂的美国关税无异于雪上加霜。作为庞巴迪打入竞争激烈的窄体客机市场的旗舰产品，C系列客机抢在其他国家研制的项目前面，率先于2013年首飞成功，进入商业化运营，但代价是几乎榨干了公司的流动资金。2015年，庞巴迪曾主动向空中客车提出建议，希望空客购买C系列客机的多数股权，但空客当时作为竞争对手明确拒绝。

2016年2月，空客在与庞巴迪的竞争中赢得伊朗航空公司118架窄体客机订单，庞巴迪股价一度跌破一加元，创历史新低，市值大幅缩水至21.1亿美元，仅相当于26架C系列客机（以每架8000万美元报价计）。

庞巴迪股价的历史低点：0.80加元/股

2017年2月，加拿大政府决定向已经揭不开锅的庞巴迪提供3.72亿美元的救助金，而庞巴迪总部及总装厂所在的魁北克省政府更是慷慨解囊，提供了大约10亿美元的救助金。然而这却成了波音向美国商务部提出倾销申诉的“把柄”。

美国贸易战造成盟国不满 波音搬起石头砸自己的脚？

C系列客机是典型的国际合作产物。飞机发动机来自美国的普惠公司，飞机机翼和尾翼由设在英国北爱尔兰贝尔法斯特的工厂制造，中国沈阳飞机制造公司则负责生产飞机油箱，C系列客机的总装设在魁北克蒙特利尔。若不能顺利进入美国市场，对于英国和加拿大造成的航空业岗位流失最大。

庞巴迪在贝尔法斯特的工厂

英国和加拿大政府迅速对美国商务部的初步裁决做出回应。英国首相特蕾莎·梅美国此举将带来“危险”，而加拿大政府更是声称将中止向波音公司购买18架F/A-18战斗机、总价约50亿美元的订单，甚至威胁重新考虑对波音F-35联合攻击战斗机的购买数量。

背后有法国和德国政府支持的空客集团此时出手挽救C系列客机，不仅在这场“贸易战”当中占得先机，令波音乃至美国陷入被动，同时还给英加两国“卖了个人情”，一举两得。两家航空制造业巨头之间的明争暗斗，背后恐怕是大国经济之间的博弈。

来源：华尔街见闻