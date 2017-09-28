惊险过山车！比特币不到一日狂泻500美元 半日收复多数跌幅

摘要：比特币本周三盘中一度逼近5100美元，较亚市早间高位跌逾500美元，日内跌幅超8%，创本月最大单日跌幅，后跌幅收窄，回到5500美元上方。媒体认为，此前受到美国监管机构表示可将比特币纳入大宗商品监管影响。

本月强劲反弹的比特币狠狠跌了一跤，又迅速追平多数跌幅。

上月底以来，比特币再度开启强烈涨势，不断刷新新高，一度接近5900美元，但本周二开始掉头下行。

继本周二跌近3%后，比特币周三继续下跌。比特币交易平台Bitstamp数据显示，北京时间本周三凌晨，比特币交易价还处于5600美元上方，当天晚10点过后一度逼近5100美元，日内跌幅超过8%，创本月最大单日跌幅。

此后比特币跌幅明显收窄，截至最近一次更新，回到5500美元上方，日内跌幅不到1.6%。

监管或是幕后推手

为何近来比特币转跌？有评论称，这可能源于美国监管机构商品期货委员会（CFTC）释放的监管信号。

CFTC在美国时间本周二公布的资产类别概述中指出，用于ICO融资的虚拟代币可以纳入CFTC的监管范围。CFTC称：“美国证监会的分析和CFTC2015年对虚拟货币属于大宗商品的认定没有任何矛盾。”

美国媒体认为，这意味着比特币可能面临监管机构的审查，这种前景影响了市场情绪。

不过，既然此前美国证监会已经表示，一些ICO代币可以纳入其监管，CFTC上述表态应该也不算惊人的新闻。也有媒体提到，比特币最近还有另一种利空来自韩国。

业内媒体Bitcoin.com日前称，韩国政府将准备对使用比特币征税。

其报道提到，韩国国税局委员Han Seung-hee上周末向议员表示，在讨论发布对加密数字货币征税的最佳措施，包括在资本利得税、增值税、礼物税等方面考虑。

多国有意严加管控

包括比特币在内的虚拟货币，目前面临的最大障碍来自各国政府的"封杀"。

中国上月全面叫停比特币交易和ICO后，韩国政府随后也宣布禁止一切形式的ICO。此前曾持较开放态度的俄罗斯，也在上周称将封杀比特币。

中国叫停ICO和比特币交易，令比特币数日间自4500美元水平急速下挫，一度在9月15日跌破3000美元。不过，各国封杀、摩根大通CEO抨击、比特币“泡沫论”等负面消息，都未能阻止比特币随后的再度强势上行。

比特币价格的大起大落，让分析师对比特币纷纷表达了担忧。有基本面和收益支撑的一种商品，或是有信用背书的一种货币，似乎都不该出现这样的暴跌又暴涨。最新喊出比特币是“泡沫”的，是瑞银：

数字货币拥有相对较高的换手，但在现实世界中的用武之地非常少，这意味着很多买家是在寻求投机收益，他们永远不会使用比特币来进行现实世界的交易。 剩余价值，也就是基本面价值，是最难评估的，因为各国政府不大可能支持数字货币，它们的背后没有经济来做背书。就像每一个经典泡沫资产一样，比特币在短短两年间暴涨了120倍，却根本没有任何经济基本面来做后盾，它的价格几乎可以肯定是个泡沫。

IMF总裁拉加德近日则表示，今后虚拟货币可能不亚于现有货币和央行政策。“拒不接受虚拟货币可能并非明智之举”，拉加德明确表示，在有效运行货币政策的同时，央行决策者应该对新的创意和需求持开放态度。