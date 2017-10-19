周星驰要亲自出演《功夫2》？ 助理辟谣：假的！

听到这条消息，很多网友是期待的，毕竟《功夫》算周星驰的经典作品，再出新作，当然要会去电影院支持，于是各种表白，各种打call：

豆瓣还有热心网友建的电影条目，不过网友从2012年就开始期待《功夫2》了，条目下已经有800多条短评论。

这就有些蹊跷了，好像《功夫2》开拍的消息已经在几年内传了多次。

（截图自豆瓣）

果然，据时光网的消息，记者很快联系了周星驰的助理，对方辟谣说，星爷暂时并没有拍《功夫2》的打算。网上流传的那张像模像样的海报，也许是某位热心网友的PS出来的吧。

新浪娱乐向周星驰助理求证，对方回应：假的

周星驰自导自演的《功夫》于2004年在中国内地上映，2015年1月15日又以3D形式重映。在这部电影里，周星驰向香港功夫片和功夫明星李小龙致敬，电影保持了周星驰作品一贯的小人物奋斗主题和无厘头搞笑风格，是不少影迷心中的经典之作。

自打2017年和徐克搭档合作了《西游伏妖篇》之后， 周星驰还暂时没有新片问世。不过最近几年，周星驰执导或监制的新片虽然口碑有争议，但是票房都还算不错，2013年《西游降魔篇》票房12.47亿元，2016年春节档的《美人鱼》票房33.92亿，今年春节档上映的《西游伏妖篇》也有16.57亿票房。

只是周星驰早已不出演电影多年，此次传出出演消息，难免引人关注。

另据新浪报道，星辉公司透露， 周星驰导演的《美人鱼》续集筹备工作已经正式开始，电视剧版本的《美人鱼》也有望于2018年开始拍摄。

2016年春节档上映的《美人鱼》创下近34亿的票房神话，当时打破了多项华语片纪录。

星辉公司负责人表示，《美人鱼2》的演员海选工作将在全国范围内开展，至于主角会不会沿用原班人马，现在还没有确切消息。

观察者网 http://www.guancha.cn/Celebrity/2017_10_18_431323.shtml