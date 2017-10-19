脱欧谈判破裂 英国忙抚市场

陷入僵局

曾一心想出走的英国或许没想到，离开的路比留下来更难。英国和欧盟的“脱欧”谈判目前陷入僵局，彼此就英国“脱欧”后英国所要支付的所谓“分手费”一直未能取得突破进展，让彼此无法就未来长远的双边贸易关系以至其他领域的讨论进行下一轮谈判。

“谈判已经陷入僵局，这令人感到非常不安。”在第五轮“脱欧”谈判结束后，欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶直言不讳地评价道。在欧盟十分看重的“分手费”问题上，巴尼耶依然无法与英国谈判代表戴维·戴维斯取得进展，更别提达成一致。

早前英国《金融时报》报道称，以德国和法国为代表的部分欧盟国家要求，英国需要首先阐明“脱欧”后的财政承诺，之后才可以考虑与英国就过渡协议展开谈判。

中国国际问题研究所欧洲研究所所长崔洪建称：“如果双方不能就谈判目标、程序等基本问题达成妥协，接下来的谈判轨迹就只会是各取所需、各说各话的'自由式'了。正是由于谈判目标差异过大、英欧双方又必须从内部形势出发来制订立场和调整策略，几轮谈判的'无有效进展'暴露出双方互信缺失。”

本周二，英国贸易政策观察站和决策基金会就英国“脱欧”谈判失败的后果发布了一份报告。该报告称，英国亟待同欧盟达成新的贸易协定，一旦谈判失败，将让英国每家每户都遭受每年数百英镑的额外支出。

该报告提出，如果英国与布鲁塞尔的“离婚谈判”失败，也就是说没有达成新的协定，预计英国家庭将为此每年多支付至少260英镑。这些数据基于一点，即如果无法在2019年3月前成功与欧盟达成“脱欧”后的新协议，英国就必须在世界贸易组织的规定下与其他国家进行贸易。

英镑震荡

英国“脱欧”谈判未能达成协议的风险正在影响投资者的心理。英国央行行长卡尼称，英镑在很大程度上被英国“脱欧”谈判预期所驱动。

出于对英国“脱欧”在2019年3月生效时没有达成贸易协议的恐惧，英镑兑美元在本周一美股开盘前短线大跌40多点，最低至1.3247。近日有关英国“脱欧”谈判的消息喜忧参半，各种消息不时曝出，时常导致汇价短线剧烈波动。

摩根大通最新预期将英国“脱欧”时没有贸易协议的概率从15%大幅提升至25%，与路透社9月对主流经济学家的调查不谋而合。德国总理发言人13日称，当前需要“脱欧”谈判取得一定的进展；进入“脱欧”谈判的下一阶段取决于英国；当前讨论过渡期的事宜为时过早；一度引发英镑跳水。而仅仅一天前，《德国商报》曾报道，欧盟首席“脱欧”谈判代表巴尼耶可能给予英国两年时间作为过渡期留在欧盟市场中，一度推动英镑飙升。

一位了解英国政府立场的人士透露，除非欧盟本周表示允许就贸易展开磋商，否则英国“脱欧”谈判将面临崩溃的灾难性后果。该知情人士称，在本周的欧盟峰会上，如果没有明确迹象表明到12月时谈判将推进到贸易和过渡安排问题，整个英国“脱欧”谈判过程将面临崩溃的危险，英国大臣们对欧盟达成协议的意愿正在失去信心。

“当前，能给英国经济前景带来稳定预期、让国际社会和主要伙伴放心的，不是将'脱欧'谈判拖入僵局，制造出满世界'敲边鼓'的空间，而是一份实实在在、相对公平、避免双输的谈判协议。”崔洪建指出。

安抚市场

特雷莎·梅和欧盟执委会主席容克16日在布鲁塞尔共进晚餐，双方一致认为应当加速推进英国“脱欧”谈判。

外界关注的焦点是，特雷莎·梅与容克的晚餐是否为临时动议，因为这一日程直到本周一上午才公布。这不只是特雷莎·梅在6月正式开启“脱欧”谈判以来首次举办的最高规格晚餐会，如果是紧急添加的议程，也反映出英国“脱欧”谈判真到了“生死存亡”的紧要关头。

为了化解德法两国的阻力，特雷莎·梅上周日同德国总理默克尔通了电话，本周一也与法国总统马克龙和爱尔兰总理瓦拉德卡沟通，希望可以就推进谈判达成共识。英国“脱欧”大臣戴维斯建议，双方可以先开始谈判过渡期，把更棘手的贸易谈判延后，但也是谈判取得进展的表现。

崔洪建分析称，目前英方的谈判重点已经转向试图突破欧盟设定的时间表，并为自己争取到2-3年的“脱欧”后过渡期。

有分析指出，默克尔有些想拖延谈判的意味，这样可以迫使更多企业把总部迁到法兰克福，也给自己更多时间专心处理国内大选后组阁的问题。

上个月，包括福特、通用以及IBM在内的超过100家企业致信“脱欧”高级谈判代表，希望英欧双方可以达成一项为期三年的过渡期，以便帮助它们适应新情况。“我们的企业需要对投资和就业方面做出决定，而这些决定将会影响未来的经济增长以及就业情况。”它们在信中写道。

英国财长哈蒙德在接受媒体采访时表示，个人并不认为“脱欧”谈判破裂的风险升高，目前的谈判只是“陷入停滞”，但还没到达“僵局”的程度。

如果英国在2019年3月正式“脱欧”之前，与欧盟达成了有关新型贸易关系的协议，对英国和欧盟27个成员国来说都是绝对的双赢。

哈蒙德认为，英国的优先选择肯定是完成“脱欧”谈判，取得有关双方未来全面关系的协议。但也会准备好“硬脱欧”，即2019年3月后没有特雷莎·梅提议的两年过渡期，双方直接重启关税。他建议，欧盟紧盯着“实质进展”这几个字不是提速谈判的有效手段，如果要形成突破，双方必须都坐下来审视推进谈判的可能选项。

北京商报记者 陶凤/文 李烝/制表