ICO遭遇暴击！史上最大ICO项目还未落地就要崩盘了

摘要：Tezos在7月通过ICO融资了2.3亿美元，创全球之最。但目前深陷管理层分歧、产品研发毫无进展的泥沼，代币衍生品价格深跌30%-60%，也带动以太币跌超2%。如果史上最大的ICO项目还未落地就夭折，将对虚拟货币及ICO市场带来重大考验。

由于内部团队“开撕”，史上最大ICO项目面临崩盘风险，也引燃了全球投资者对ICO市场的隐忧。

曾经的币圈宠儿

如果你是币圈人士，对Tezos可能不会陌生。项目号称通过改善去中心化网络的管理和开发，搭建一种新的区块链系统，成为能“自我修订”的加密账本，让权益人决定网络协议的调整。

这就从一开始解决了比特币矿工和开发者对扩容方案的争议，Tezos区块链还将支持权益证明智能合约，据传也是以太坊的开发方向。项目向机构投资者预售时得到知名风投资本家Tim Draper的青睐，提供了种子轮融资，也是这位大佬支持的首个ICO项目。

因此，当7月Tezos面向大众ICO融资时，在短短两周便筹集到6.5627万个比特币和36.1122万个以太币，共计2.32亿美元，成为全球最昂贵的ICO项目，比此前的纪录整整高出1亿美元。随着比特币和以太币价格水涨船高，项目的融资价值也已涨至4亿美元。

产品研发止步不前

但项目发起人Breitman夫妇在本周三突然发表博文，指责在瑞士保管融资的独立基金会主管欺骗委员会，涉嫌给自己发了一份“无厘头”的大额奖金。后者则表示，Breitman夫妇尝试绕过瑞士的法律结构来直接控制基金会，导致项目延迟了好几个月。

不管双方谁对谁错，Breiman夫妇的博文都揭示了ICO市场被大家“故意忽视”的风险，即管理层经验欠佳、公司结构含混、产品研发没有透明度、缺乏投资者保护等。

博文透露，不仅管理层存在分歧，产品研发可以说毫无进展，对核心工程技术人员的雇佣陷入停滞。Tezos曾承诺在12月推出平台时发行代币，目前市场交易的都是其代币衍生品。

Tezos代币在HitBTC平台上的衍生品价格暴跌31%，在BitMEX平台上的12月期货合约深跌58%，不少人怀疑平台到明年2月也无法推出。

据Coindesk数据，负面消息也带动以太币下跌2%。

ICO“造梦”面临拐点

多家美国主流媒体指出，Tezos作为史上最大的ICO项目，在还未落地之前就可能夭折，正是对虚拟货币及ICO市场的重大考验。今年全球的ICO项目至少融资了23亿美元，是之前所有年份类似融资金额总和的七倍。

BitMEX是位于香港的虚拟货币衍生品交易平台，前花旗做市商、现任该平台CEO的Arthur Hayes指出，在2014年推出Tezos之后，人们就完全不清楚其进展。尽管市面上充斥着对这一项目的怀疑，但大部分投资者不去调查就盲目下注，很可能最后血本无归，投资价值无法保障。

Tezos的失利也反映出ICO市场的最大问题，即投资者持续砸钱给公司，希望能创造出下一个比特币等“爆炸级现象”。导致大多数公司在没有可运行产品的情况下，凭借白皮书“造梦”来推销代表，这种“空手套白狼”的策略竟然非常成功。

路透社还发现，Breitman夫妇在创业伊始存在未合规披露信息的问题。2015年流传的早期商业计划书显示，在项目成立第三年要付给Breitman夫妇的男方21万美元。当时男方还在摩根士丹利工作，美国金融业监管局（FINRA）规定，如果会有报酬的话，注册职业证券师要向雇主书面报告工作之余经营的商业活动，但Breitman夫妇显然没有做到这一点。

此外，整个项目还存在早期营销时夸大事实的问题。在向机构投资者兜售项目时，Tezos的技术据传被业界大佬广泛认可，并被安永和德勤等跨国会计师事务所采纳。但两个机构的发言人都认为声明并不准确，安永表示从未接受这一技术，德勤表示并未真正在客户项目中实践过。

美国证券交易委员会SEC已对两个涉嫌诈骗的ICO项目发起了民事诉讼，如果Tezos也因种种问题的暴露被冠以“欺诈”名号，可能因自身融资体量和影响力巨大，导致整个ICO市场的崩塌。

金融博客Zerohedge指出，Tezos对于ICO项目来说，就像当年的Mt.Gox对比特币影响一样。时为全球最大比特币交易平台的Mt.Gox传遭黑客盗币，平台也被迫破产，导致全球比特币价格腰斩。毫无疑问的是，伴随美国、中国、英国等监管机构对ICO态度趋严，ICO市场已经走到拐点。

来源：华尔街见闻