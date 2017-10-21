比特币升破6000美元创历史新高 1万美元不是梦？

经历了一两日的震荡，比特币迅速恢复本月初以来涨势，还有人预计有望升破1万美元。

比特币交易平台Bitstamp数据显示，本周五比特币交易价突破6000美元整数位心理关口，创纪录新高，日内涨逾5%。今年年初，比特币交易价曾不足1000美元。

此后Coindesk数据也显示，比特币突破了6000美元大关。

稍早CNBC公布的本周调查结果显示，在2.3118万名受访者中，49%的人投票预计比特币将涨破1万美元。最近也有市场参与者这样预测。

比如前对冲基金经理Michael Novogratz上周就表示，未来六到十个月内，比特币有望突破1万美元。

Novogratz本人将成立一只5亿美元规模的基金，专门投资加密数字货币。CNBC当时称，他将1.5亿美元个人资金投入基金Galaxy Digital Assets Fund，计划到明年1月以前募得剩余的3.5亿美元。

在突破6000美元后，比特币的市值已经逼近1000亿美元，本周五一度超过高盛。北京时间23点51分，高盛市值为980.779亿美元。

上周五华尔街见闻曾提到，比特币市值首次超过900亿美元，将摩根士丹利和高盛都甩在身后，按市值计算将是纳斯达克第15大成分股。

有媒体指出：数字加密货币本周五北美早间普涨得益于津巴布韦恐慌性的需求和西班牙加泰罗尼亚危机。

华尔街见闻此前提到，西班牙中央政府本周四表示，将解除加泰罗尼亚地区自治权，此举或将导致西班牙局势进一步恶化。全球市场避险情绪升温，当天欧股开盘后集体下跌，现货黄金盘中涨破1285美元。

加泰罗尼亚自治区政府并没有在“最后通牒日”做出最后表态，西班牙中央政府将在本周六讨论收回加泰罗尼亚的自治权。而对市场来说，最坏的结局就是西班牙中央政府同加泰罗尼亚地方未来数周、乃至数月陷入僵局。（更多分析，详见《读要闻 | 快评西班牙乱局：最终走到这一步，市场动荡在所难免》）

另外，数字货币业内媒体CryptoCoinsNews援引阿联酋媒体The National近日报道称，津巴布韦经济形势黯淡，经济不确定性高，当地比特币交易价逼近1万美元，比全球平均水平高约70%。津巴布韦的比特币买家不只有个人，还有企业。

争议不断 涨势汹涌

比特币今年经历中韩俄多国采取监管行动仍涨势凌厉，华尔街机构对它的争议也一直不绝于耳。

就在比特币首度升破5800美元的上周五，此前一日自称“封口”的摩根大通CEO戴蒙食言，再次抨击。戴蒙上周五说，蠢得买比特币的人终会付出代价。他还和贝莱德CEO芬克一道称比特币真正的价值是犯罪和洗钱，预言比特币迟早被封杀。

在此一个月前，戴蒙将比特币等数字货币斥为“骗局”，还表示，任何交易比特币的交易员都应该因为愚蠢而被解雇。

戴蒙斥比特币后不久，上月绰号“华尔街甘道夫”的摩根大通全球量化和衍生品策略部门负责人Marko Kolanovic发布研报，将比特币定性为金字塔骗局，认为比特币没有“实体经济”的支撑无法被准确估值，易受监管打击或取缔。

伴随戴蒙的唱空言论，比特币上月一度跌破3800美元。华尔街见闻此后提到，戴蒙是特朗普上任后频频出入华盛顿的“华尔街影子总统”。他的言论是否代表美国监管态度转向值得揣测。（更多看法，详见《读要闻 | “华尔街影子总统”说话比政府好使？比特币究竟痛在何处》）

然而，本月比特币强势反弹，本月初就基本收复了戴蒙指比特币为骗局和中国关闭比特币交易所以来的所有失地。本月初，媒体还爆出高盛考虑开展比特币等数字货币的交易，成为首家准备直接交易数字货币的华尔街巨头。

不过本周二比特币开始下跌，周三盘中一度逼近5100美元，较亚市早间高位跌逾500美元，日内跌幅超8%，创本月最大单日跌幅，此后跌幅收窄，回到5500美元上方。

华尔街见闻此前提到，有媒体认为，周三比特币的表现可能受到美国监管机构表示可将其纳入大宗商品监管影响。

来源：华尔街见闻