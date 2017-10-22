白酒定价权争夺战：外资频频撤退，茅台估值“山穷水尽”了吗？

其中，北上资金净卖出贵州茅台(600519.SH)4.53亿元，创今年来单日最高纪录；洋河股份(002304.SZ)被深股通净卖出1.6亿元，也创单日最高纪录。另外，五粮液(000858.SH)同样被净卖出。

据同花顺统计，最近一段时间以来，贵州茅台等白酒股连续遭遇卖出。贵州茅台最近一个月上涨15.75%，上榜沪股通18次，外资累计净卖出8.44亿。

事实上，6只白酒股今年以来涨幅超过50%。其中，山西汾酒涨幅81.28%，水井坊涨幅78.88%，沱牌舍得涨幅58.73%，酒鬼酒涨幅57.32%，古井贡酒涨幅50.06%。贵州茅台、五粮液、洋河股份、今世缘、口子窖5股涨幅超三成。

外资开始加速撤离茅台？

10月19日，贵州茅台高位拉升，上涨3.9%，收盘582.6元，创出A股最高收盘价，盘中一度创下585.15的最高价。

这一天，茅台市值创下7318.61亿元的最高记录，市值在A股上市公司中排名第八位，仅次于“四大行”以及中国石油、中国平安和中国人寿之后。截止20日收盘，贵州茅台流通市值为7214.72亿。

另据了解，10月18日，贵州茅台发生1笔大宗交易。这笔交易即为当天第1笔交易，成交价格为560.72元，成交1.79万股，成交金额1,003.69万元。买方营业部为华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部，卖方营业部为中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部。

业界分析指出，目前尚不确定这一笔交易属于外资还是国内资金套现。

此前于9月29日，贵州茅台现身沪股通十大成交活跃股，位居沪股通港资成交额第1位，港资总计成交4.09亿元。其中，买入8348.79万，卖出3.25亿，净卖出2.42亿，净卖出额占该股当日总成交量的20.72%。

据同花顺统计，贵州茅台最近一个月上涨15.75%，上榜沪股通18次，外资累计净卖出8.44亿元。

业绩驱动：Q3发货量增长35%

进入三季度，贵州茅台发货量同比增长约35%，系列酒维持高增长。

目前多数主流券商认为，茅台三季报业绩增长有望超预期。具体说来，收入高增长、营收低基数、盈利水平提高以及系列酒贡献增量等多方面因素，确保茅台三季度业绩高增长，全年业绩有望相应上调。

据了解，贵州茅台去年三季度预收款增加59亿元，以致同期所确认的营收基数相对较低，仅为85亿元。

结合当前实际情况推测，如果茅台今年三季报中预收款增加至200亿元，营收增速有望达到60%-70%。如果今年三季报中营收增速锁定为上半年的增速，即36%，则预收款有望突破230亿元，大大超出此前历史最高点。

券商分析师认为，贵州茅台股价的辉煌还在后头，纷纷上调其盈利预测和目标价至650元以上。招商证券看高股价至640元，太平洋证券上调目标价至660元，国泰君安上调至670元。定价最高的当属中金公司，早前中金将茅台目标价定为692元。

招商证券认为，2018年春节旺季后公司提价概率提升，看好明年量价齐升。太平洋证券认为，长期来看产品供应仍偏紧，公司主要产品明年预计提价22%。

茅台漂亮的“戴维斯双击”！

分析人士指出，贵州茅台从2016年初185元到目前涨了3倍，是典型的“戴维斯双击”。所谓“戴维斯双击”，就是EPS和PE同时上升，形成股价成倍上涨。

股价取决于股票的每股收益（EPS），以及市场对公司未来盈利能力的预估（即PE估值），二者相乘就是股价（股价=EPS*PE）。如果EPS翻倍，估值不变，股价就翻倍。但是，如果EPS翻倍，PE也升一倍，股价就会翻4倍！

茅台2015年报财务数据显示，EPS为12.34，而今年中报EPS为8.96。按照既往规律估计，今年可能EPS为17.92。而2018年的EPS，券商预测基本都达到23.6左右；相比2015年的12.34，接近翻了一倍。

对比来看，在2016年1月股价底部之时，茅台动态PE=15倍；再看现在PE=31倍（东财数据），基本上EPS和PE同时翻倍，完全满足了“戴维斯双击”的理论。

白酒作为大消费中的典型行业，折射出的是整个大消费板块近期的强势行情。对于白酒与大消费的未来走势，多家基金表示未来还将“继续看好”。

一位业绩名列前茅的基金经理表示，他在茅台400多元时还在买入，原因是长期看好白酒行业。他认为，目前国内中产阶级的消费能力越来越强，像茅台这种具有鲜明竞争优势的品牌将最为受益。

一位基金公司投资总监表示，长期看好白酒及大消费。他认为，国内市场的投资风格正在发生变化，那些真正有竞争力、业绩能够长期稳定增长的公司，未来估值还将不断提升。

农银研究精选混合基金经理赵诣表示，消费类白马是他未来看好的方向之一。进入四季度，对于稳定增长的消费白马，在目前估值合理的情况下，将有一段估值切换的行情。

内资与外资争夺“定价权”

随着茅台、五粮液等白酒股价进入历史高位，一场持续近两年的“白酒定价权”争夺战进入白热化。

舆论界纷纷提出质疑，外资频频撤退，难道是茅台估值“山穷水尽”了吗？

值得一提的是，今年以来，外资通过沪股通与深股通不断进入A股扫货。期间间或出现外资减持，这从资本市场来说属于正常现象，不足以说明估值泡沫化严重。

10月21日，一位大型公募基金业投研人士告诉华尔街见闻，除了万科、中国平安之外，多家大型上市公司喊出“万亿市值”。茅台市值冲破7300亿之际，预计未来3年冲击“万亿市值”的概率偏大。

正因为有万亿市值作为目标，再加上业绩驱动力源源不断，该基金人士认为，未来不排除茅台在历史高位震荡之后，未来3年仍然有上涨至800元的动力。到那时，茅台冲击万亿市值的目标将最终实现。“虽然其中的过程非常艰难，但是仍然值得期待。”该基金人士表示。

兴业证券策略分析师张启尧指出，从去年6月份开始，消费是一个趋势性往上的板块。期间，从去年到今年一二季度消费的上涨，应该从价值投资的角度去理解。

更加值得注意的是，外资入场是消费板块上涨的一个主要动力，之后不排除面临外资撤资的压力。但从中长期来看消费，更大的一个逻辑是来自国内资金类似“抱团”的行为。

今后出现内资对外资争夺定价权的行为，消费板块的长期趋势是看好的，并且估值处于不断提升状态，消费板块全年是有相对收益的板块。

一位大型公募基金经理告诉华尔街见闻，目前的迹象表明，中外资对于茅台等白酒股的定价权争夺仍然非常激烈，并未进入尾声，明年或许更加精彩。

东方证券私募权益投资部一位相关人士表示，随着市场资金机构化趋势越来越明显，白马成长股的估值适度泡沫化将成为现实，“中国版漂亮50”在未来一两年可能成为趋势。

围绕2017年白酒板块前三季度业绩预告，平安证券建议重点关注三类品种：

1、业绩增长持续性好，2018年估值上行天花板仍较高品种，主要是洋河股份； 2、业绩增长持续性好，业务风险小，2018年估值仍处相对合理区间品种，如贵州茅台； 3、估值贵，但当前仍有高增长趋势的品种，如山西汾酒、酒鬼酒、水井坊、沱牌舍得。

“十三五”刚度过开局之年，中国经济“破茧期”到来。今年前三季度，中国GDP保持了6.9%的增速。与此相应，“新消费时代”正在崛起。

这背后的驱动力，正是宏观经济基本面展现出来的复苏信号。这个信号进一步解读，正是得益于大消费类经济的比重正在日渐提升。反应在资本市场，最典型的例子是，茅台股价一举突破580元关口，而股价上涨的背后正是大消费新时代的崛起。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3036441