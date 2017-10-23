中资竞购全球锂电池供应巨头40亿美元股权

摘要：中国中化竞购智利化工矿业公司价值40亿美元的股权，该公司为世界上最大的锂电池供应商之一。竞购者还有中国私募股权投资公司金沙江创投，宁波杉杉，以及中国最大锂生产商之一天齐锂业。

其中，金沙江创投早就就已经把目光放在了SQM上。路透社曾援引知情人士消息，金沙江创投曾于今年4月与智利政府会面，讨论了潜在收购事宜。

英国金融时报报道，中国中化正在竞购智利化工矿业公司价值40亿美元的股权，该公司为世界上最大的锂电池供应商之一。

SQM是一家主要生产并销售化肥和包括锂、碘在内特种化学品的企业，总部位于智利圣地亚哥，同时在智利圣地亚哥股票交易所和纽交所上市挂牌交易。

随着各国大力发展电动车，以及出台“禁售燃油车时间表”，锂的需求大增。今年以来，SQM在纽交所的股价已经上涨约105%。

中国目前是全球最大的电动车市场，也正在占据全球锂电池行业的领先位置。随着中国在今年9月首度表态将燃油车退出时间表提上议程，电动车产业的竞争也日趋激烈。

今年8月，金沙江创投收购了日产汽车的电动车电池业务。

上个月，中国汽车制造商长城汽车曾在港交所发布公告称，间接全资子公司亿新发展认购澳大利亚锂矿公司Pilbara Minerals公司不超过3.5%的股权。Pilbara Minerals拥有位于西澳的Pilgangoora锂矿项目100%的权益。

此外，去年，中国洛阳钼业收购刚果（金）境内铜钴矿山。 该矿山拥有铜资源量约2429万吨，钴资源量约222万吨。