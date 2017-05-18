被“沙特巴菲特”预言崩盘 比特币跌至四日低位

摘要：被誉为“沙特巴菲特”的著名商人、投资人和慈善家阿尔瓦利德王子，也援引了与华尔街大佬相同的理由看衰比特币，认为是正在发酵的安然骗局。“狼来了”喊到第三次，“见多识广”的商业大佬智慧你愿意听取吗？

比特币等虚拟货币恐怕是当下全球“造福梦”较为民主化的工具，商业巨擘和平民百姓都有权“分一杯羹”。但“见多识广”的商业大佬智慧你愿意听取吗？

摩根大通CEO戴蒙一个多月前抨击比特币是“比郁金香泡沫还恶劣的骗局”，全球最大资管贝莱德集团CEO芬克认为比特币是“洗钱指数”，币圈人士曾取笑两人是“酸葡萄”心理。

但人称“沙特巴菲特”的著名商人、投资人和慈善家阿尔瓦利德王子，也援引了与戴蒙和芬克一样的理由看衰比特币的未来，“狼来了”喊到第三次，还是应引起投资者重视。

在周一接受财经媒体CNBC采访时，阿尔瓦利德王子直白地表示：“我不信任比特币，终有一天会爆炸。比特币是正在成形的安然事件，在没有被任何央行监管、没有置于政府控制之下时，（任何对比特币将持续上涨的看法）都不符合常识。”

他的看衰言论也打压了比特币价格。CoinDesk数据显示，比特币从上周六（10月21日）的盘中新高6147.07美元一路回落，周一跌近5%，交投于5700美元一线，接近10月20日以来最低。

阿尔瓦利德是沙特首任国王伊本·沙特的孙子，已故国王法赫德的侄子。截止今年5月31日个人净财富171亿美元的他被《时代》周刊誉为“沙特巴菲特”，是除美国之外全球最富有的人之一。

由他95%控股的王国控股公司（Kingdom Holding Company）是名副其实的“沙特伯克希尔-哈撒韦”，资产包括金融服务、旅游、媒体、娱乐、零售、农业、石化、航空、科技和房地产等各领域。王子本人也热衷于投资西方公司，是花旗集团最大的个人股东，也曾投资了苹果、推特、麦当劳、迪士尼、亚马逊、可口可乐、四季酒店等国际知名企业。

安然事件是指2001年美国安然（Enron）公司破产案以及相关丑闻。安然曾是全球最大的能源、商品和服务公司之一，名列《财富》杂志“美国500强”第七名，自称全球领先企业。但2001年季报突然宣布巨额亏损，并于同年12月2日向纽约破产法院申请破产保护，成为美国历史上企业第二大破产案，严重挫伤了美国经济恢复的元气，重创了投资者和社会公众的信心。

阿尔瓦利德王子称比特币是正在发酵中的安然事件，可能指的是价格持续上涨、不断吸引投资者涌入，但背后却令少数相关权益者大赚特赚，最后难免导致“破产”崩盘的特征。不过金融博客Zerohedge评价称，比特币价格从早间的5610美元低位处反弹，或因为王子评价了比特币的特点，而不是抨击了缺陷（bug）所致。

比特币的投资者近期也在关注两起分叉进展。10月25日“比特币黄金”（Bitcoin Gold）将分叉产生，这一项目由香港挖矿公司LightningASIC主导，希望用显卡挖矿的方式替代现有的比特币挖矿算法，减少网络中有争议“大矿池”的影响力。

虚拟货币对冲基金Tetras Capital的创始合伙人Alex Sunnarborg表示，这次分叉不会影响比特币的主导地位，比特币黄金主要是8月分叉出的比特币现金（Bitcoin Cash）竞争者。

但华尔街见闻也曾提到，比特币在11月底的“硬分叉”更为惊险。8月“软分叉”只是激活了隔离见证SegWit，接下来若“矿工”组织和核心开发者（Core）无法就激活2M区块扩容达成共识，比特币将“硬分叉”。

分叉后究竟谁才是“真正的比特币”，目前还没有结论。有外国币圈爱好者平台“友好提示”，2M区块扩容后的比特币可能会驱逐没有扩容的“原始币”，现在不妨观望。

来源：华尔街见闻