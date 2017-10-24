坐收渔利 安倍连任难掩危机

日本政治大考

截至当地时间23日凌晨3时，日本第48届众议院选举的开票结果显示，执政的自民党和公明党共计获得312个议席，超过众议院2/3议席。未来几个月，安倍将就下任日本央行行长人选做出重要决定。这意味着，现任首相安倍晋三有望连任，推进修宪目标。

2017年第21号强台风在10月22日这一天覆盖了几乎整个日本。这场雨对自民党总裁安倍晋三来说并不寒冷，更像一场及时雨。只要天气足够冷，这天的投票率就不会太高。

上海国际问题研究院研究员吴寄南认为，安倍阵营获胜得益于“天气”：投票当天日本狂风暴雨，打消了不少人外出投票的意愿。这对执政党有利，因为占选民50%的“游离的中间层”不支持任何党派，但相比执政党会更倾向于在野党。

“中间层”极有可能不出来投票，而这批选民往往能左右选举结果，给执政党胜选构成挑战。二是在野党四分五裂，让安倍坐收渔翁之利。在289个小选区中，在野党陷入混战、自相残杀的占到八成。

据《朝日新闻》统计，本次选举的投票率是53.6%，属于战后众议院选举中第二个最低的投票率。自民党、公明党候选人的大组织对付群雄割据、各自抢占山头的在野党小集团，在形式上能占绝对优势。

吴寄南认为，修宪是安倍执政的“初心”，安倍获胜后必将乘势加快修宪进程。而在野的“希望之党”、日本维新会在针对和平宪法第九条问题上比自民党有过之而无不及，当朝野修宪派势力未来形成合力后，修宪噩梦将浮现，战后和平体制面临巨大威胁，日本政治或将迎来重大转折。

安倍经济学痼疾

安倍在此前的巡回讲演中，几乎不提修宪问题，而是大谈股价上涨、就业岗位增加以及未来消费税增长给百姓带来的实际利益。

经济再生大臣茂木敏充则预计，消费税增加2%将会带来超过5万亿日元的财政收入。从现在到2020年的三年，将是刺激方案的密集投资期，此次刺激的重点将侧重教育和儿童保育支出，并鼓励公司投资。

与此同时，安倍政府在9月再一次推迟了财政赤字政策的结束期限，宣布将其推迟至2021年3月。中国社科院日本研究所所长研究员张季风在接受北京商报记者采访时称：“日本首相安倍晋三领导的自民党-公明党执政联盟大胜已成定局，这也意味着'安倍经济学'能够得以继续运行下去，实现了日本经济政策的连续性。”

虽然安倍还未发表执政演说，“安倍即便出台新的经济政策补充，大方向仍不会有显著变化，即当前的经济政策将得以延续，例如大规模货币宽松政策将维持不变，还将推动调高消费税。日本宏观经济运行平稳也给了'安倍经济学'底气，二季度经济增长创两年来新高，出口和消费数据均表现亮眼，股市在21000点，汇市稳定”。

安倍打着“安倍经济学”旗号上台，外界对于安倍始终未能兑现改革期待一直存在争议。 “商业领域创新不再，”资本经济学家特蒂尔说道，他认为安倍政府需要在改革中更加大胆，并预测在接下来的几年国家经济将疲于增长。此外，工资增长乏力，阻碍了日本人日常消费。这不利于安倍政府实现2%的通胀目标。尽管日本央行采取了非常激进的货币政策，但通胀率仍没有达到2%的水平。

丑闻阴影未散

自2月曝出“地价门”事件，反对党议员和一些媒体评论员纷纷指责，日本政府（包括安倍首相的亲信）可能曾向有关官员施压，迫使他们低价向森友学园出售国有土地。安倍夫妇以“不知情”、“不得已”为由，企图撇清与森友学园的关系，但调查发现，安倍夫妇与森友学园的关联远不止一所小学那么简单。

中国现代国际关系研究院日本研究所所长胡继平当时在接受北京商报记者采访时表示，“森友学园与首相安倍，或者说其背后的在野党与执政党之间存在着一种胶着的状态。一方面，森友学园一方没有更有力的证据证明安倍夫妇确实参与了'地价门'和'捐款门'；另一方面，安倍政府也应为无法彻底撇清与森友学园的关系而处于被动的状态”。

这次选举，尽管安倍在经济上并无可圈可点的亮丽内容，议会通过的战争法、保密法等让民众生活受到相当多的限制，安倍治下的政府尽可能为其老朋友输送各种利益，出现了森友、加计学园丑闻，但安倍面临的政治危机并未化解。

在外交层面，安倍的对华政策、中日关系走向也颇为引人关注。选前，安倍曾对中国大摇橄榄枝：在9月28日解散众议院宣布提前大选的当天，安倍意外现身在东京举行的中国国庆招待会，这是日本首相15年来首次参加这一活动；在9月29日中日邦交正常化45周年纪念日上，安倍与中国总理李克强互致贺电，这也是十年来第一次。

“对安倍仍然要听其言、观其行。接下来，安倍将出席APEC会议和东亚系列峰会，届时，安倍如何表现，是否继续拿东海、南海问题说事，这是对他是否真心改善中日关系的检验。”吴寄南说。今年底前，中日之间还有数次外交互动，外相河野太郎预计11月将首次访华；中日韩首脑会议也有望于年内在日本举行，这些都将是观察中日关系走向的重要窗口。

北京商报记者 陶凤/文 李烝/制表