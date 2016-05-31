富士康首次涉足比特币领域 投资区块链支付平台

这是富士康首次投资比特币领域内的企业。富士康此前曾尝试在供应链管理当中引入区块链技术，但此次入股Abra，象征着这家负责全球苹果手机制造的厂商，正在寻求其他潜在的区块链应用场景。

Abra平台上所提供的服务，可以在安装有该APP的任意两台智能设备上进行现金转账，无需开设银行账户，原理是通过持有比特币形式电子现金的“Abra掮客”，实时进行电子-实体间的现金买卖交易，实现P2P支付。

富士康入股Abra，也打开了通向B2C金融服务行业的大门。

区块链技术将随着物联网产品的普及进入千家万户

获得1600万美元融资后，Abra累计融资额已逾3000万美元。除富士康外，本轮还新增Silver8资本和Ignia两家资方；此前Abra还获得Arbor风投、美国运通、Jungle风投、Lehrer Hippeau和RRE提供的种子/A轮融资。

目前Abra仅在美国和菲律宾的安卓和iOS平台应用商店提供下载，向当地居民提供服务，不过该公司计划在2017年年底前在全球范围内扩张服务范围，而本次B轮融资对于其业务扩张至关重要。

Abra创始人兼CEO Bill Barhydt表示，随着搭载物联网微芯片的智能家电进入千家万户，最终制造业巨头将通过比特币支付渠道，实现家用电器“随付随用”形式的电子分期租赁。

在Barhydt看来，这将成为一种全新的消费信贷产品。届时人们就不再需要全款付现购买冰箱、电视机（富士康目前是夏普电视的制造商）等大件家用电器，而是通过区块链技术，鼓励消费者通过租赁使用这些家电，在需要使用电器时，到区块链平台上“一站式”分期缴纳租金，并立即享受家电的各项功能。

Abra的这个产业构想也并非首创。肯尼亚的M-Pesa公司在当地提供的太阳能照明服务，就已经采用了这一模式。如果消费者按月在凭条上支付租金，那么太阳能电灯就会正常运转；如果停付租金，那么公司就会远程停用这些电灯。

而Barhydt之所以想到选用比特币作为Abra平台的支付媒介，则是看中了比特币交易可以不受国别限制的优点。

如果我要把一样硬件产品送到世界各个角落的客户手中，而又想要尽力回避外汇兑换和当地监管所带来的风险，那么最好的办法就是找到一种全球通用的支付媒介。 比特币很好地解决了这个问题，否则的话就不得不为每个国家量身定做一个适用于当地的支付模型。

制造业巨头通过区块链平台提供金融信贷服务 迎来轻量化转型？

若这样的设想实现，家电制造业也将迎来翻天覆地的变化。

富士康下属风险投资子公司HCM资本的创始管理合伙人李仁杰表示，这样一来“制造业公司可以通过提供金融服务赚钱，而不仅仅是从硬件制造和销售上赚取利润。”

李仁杰相信，Abra这样的比特币初创公司，将通过向消费者提供信贷服务解决方案，带来“金融融合” (financial inclusion) 的新时代。