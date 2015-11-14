比特币黄金来袭 硬分叉前比特币跌近4%

在经历了8月的比特币（Bitcoin）第一次硬分叉之后，比特币现金（Bitcoin Cash）诞生了。现在，比特币即将迎来又一次硬分叉。

第二次硬分叉将发生在10月25日，本次硬分叉的产物是比特币黄金（Bitcoin Gold）。

在硬分叉后，比特币的持有者将按1：1的比例获得比特币黄金。不过，美国最受欢迎的比特币交易所CoinBase表示，出于安全和稳定原因，该平台暂时不会支持比特币现金。

周二，比特币下跌近4%，至5664.21美元。

在上一次硬分叉之后，比特币就一路上涨。比特币交易平台Bitstamp数据显示，上周五比特币交易价突破6000美元整数位心理关口。

CNBC公布的调查结果显示，在2.3118万名受访者中，49%的人投票预计比特币将涨破1万美元。最近也有市场参与者这样预测。

比如前对冲基金经理Michael Novogratz就表示，未来六到十个月内，比特币有望突破1万美元。

Novogratz本人将成立一只5亿美元规模的基金，专门投资加密数字货币。CNBC当时称，他将1.5亿美元个人资金投入基金Galaxy Digital Assets Fund，计划到明年1月以前募得剩余的3.5亿美元。

那么，比特币黄金究竟有什么特点？按照开发者的说法，比特币黄金将使用GPU挖矿，相对来说更加去中心化。

比特币黄金的分支协议旨在改变比特币的一致性算法，允许用户利用图形处理单元（GPU）和其他变更开采货币。根据开发团队的说法，比特币黄金将使用由Altcoin Zcash 使用的Equihash算法，而不是比特币的原始SHA256。

这次分叉，“使用户能够真正进行比特币挖矿”。这样一来，任何拥有GPU的人都可以自己挖币了，完全不需要投资ASIC。

许多专家会将比特币黄金与比特币现金进行比较，因为它们在发布日期、社区支持（较少）及总体方向上比较相似。

专注于虚拟货币的铅笔网称，尤其是方向上的相似之处是最明显的，因为这两个分叉都不是以革命的方式解决一个重要的问题。比特币现金是比特币在面临可扩展性问题时的缓兵之计，并没有非常惊人的创新之处，因此它们提供的解决方案只是暂时的。

比特币黄金即将带来的改变也没有很特别。人们之前就考虑过从SHA-256切换到Equihash的想法，许多专家猜测，它不会为加密货币世界带来什么重大的改进或改变。

如果将比特币黄金和比特币现金类比的话，从市场上来看，今年8月从比特币硬分叉出来的比特币现金地位尴尬。虽然在当时分割走了60亿美元的市场，但是比特币在硬分叉后不跌反升，而比特币现金面世不久即暴跌，至今仍然没有恢复到刚发行时的价格，对数字货币市场影响也非常有限。比特币黄金能否走出比特币现金的阴影，仍然有待观察。