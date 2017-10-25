英国央行是否会在11月扣下加息扳机引发市场高度关注。英国经济出现的意外状况一再令加息指引偏离轨道，一名英国议员甚至戏称英国央行行长卡尼是“不靠谱的男朋友”。金融危机曾让英国这个全球第五大经济体陷入数十年来最严重的衰退。如今经济复苏进入第八年，英国央行表示“未来几个月”可能会加息。投资者大都认为，这意味着在下次政策会议后，最快11月2日就会有动作。

首提加息

10月23日，荷兰国际集团的分析团队指出，无论是在9月的会议上，还是在随后的评论中，英国央行已经明确表示，11月的加息很有可能。“货币政策委员会似乎急于摆脱英国'脱欧'公投后启动的紧急模式，与此同时，全球各国央行都在朝着退出的方向前进，该行不希望落在后面。”

上个月，英国央行发布9月货币政策声明，货币政策委员会（MPC）以7：2的投票结果决定维持利率在纪录低点0.25%不变，符合预期。

该声明称，如果经济增长和物价压力继续上升，未来几个月可能加息。这是英国央行对近十年来首次加息发出的最明确信号。

英国央行表示，自8月货币政策会议后，经济情况已好于预期，二季度GDP增长上升至0.3%，符合预期，失业率持续下降至4.3%，为40年来新低。不过经济增长的上升能持续到何等程度仍是未知数。

8月的核心通胀略高于预期，通胀率上升至2.9%，并有望在10月超过3%，略高于此前的预期。英国央行表示，目前从经济的运行来看更加接近产能全面发挥，同时就业增加、薪资上涨，通胀压力也随之加大。英国央行认为，如果这一情况延续，多数成员认为，“在未来数月撤出部分货币刺激举措可能是合适的”。

卡尼表示，包括他在内的一些委员会成员认为，经济的风险已不再倾向于英国“脱欧”带来的经济放缓，而是转向通胀上升。这意味着升息的可能性“无疑是增加了”。

时机未到？

英国央行十年来首提加息一度助推英镑兑美元飙升至近一年高点1.3406，野村证券称，由于英国央行称可能需要在未来数月收紧货币政策，现将2017年底英镑兑美元预测从1.32上调至1.4，并将2018年预测也从1.39上调至1.45。瑞银和意大利联合信贷等银行担心，现在收紧政策将是一个错误，而英国商会等商业团体已经呼吁英国央行再等一等。

卡尼面临着一个艰难的困境。英国的薪资增速正在放缓，零售销售也在下滑。此外，由于英国“脱欧”谈判陷入僵局，英国没有达成协议就离开欧盟的阴影依然存在。与此同时，英国的通胀率比英国央行设定的2%目标高出整整1个百分点，而英国的失业率也处于40年来的低点。

政策制定者承认错误加息带来的风险。上周，英国央行决策者泰瑞罗对议员们发表了讲话，谈到了英国央行行动“不对称”的问题。她还表示：“过早加息可能是非常紧缩性的，比同等的利率下降幅度更大。如果在这方面犯下了错误，将付出很高的代价。”

更令人担忧的是，国内产生通胀压力的迹象已经开始显现。如果允许英国经济进一步发展，将给英国经济留下巨大的后遗症，这可能成为说服委员会中的鸽派投票赞成下月加息的最有力因素。

央行加息错误的例子至少可以追溯到大萧条时期。当时，美联储和其他央行计算错误，导致经济衰退恶化。

而在2008年和2011年，当时的欧洲央行行长特里谢提高了借贷成本，以抗击通胀加速，但不得不迅速改变方向。日本曾在2000年和2006年两次试图退出宽松货币政策，因为该国似乎已准备好摆脱通缩。在这两种情况下，两个央行都被迫在不久后再次放松货币政策。

“脱欧”风险

欧洲央行高级银行监管机构本周一表示，欧洲和英国的银行没有太多时间来为英国退出欧盟做准备。有分析称，一旦英国成为欧盟的第三国，位于英国的银行将失去进入欧洲市场的机会，欧洲的银行也将失去进入英国市场的机会。目前将不得不采取行动，因为剩下的时间已经不多了。

英国反对党工党“脱欧”事务发言人斯塔默爵士在接受《星期日泰晤士报》采访时表示，英国反对党工党可能会与英国首相特雷莎·梅所领导的保守党中反对她的人联合起来，以迫使她应议员们要求，就最终“脱欧”的协议进行全体投票。

不过，市场开始认为短期和更广泛的政治风险目前已被合理定价。随着谈判过程推进，英国经济和货币政策前景对英镑的影响将大于英国“脱欧”风险。德国总理默克尔表示，英国已经在“脱欧”问题上发出“重大暗示”。“我们希望与英国达成'脱欧'协议。欧盟与英国都应当付出努力，以便在英国'脱欧'谈判上抵达第二阶段。”

北京商报记者 陶凤/文 李烝/制表