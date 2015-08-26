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央行：“银行同业负债占比上限调整”不属实
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华尔街见闻 | 2017年10月26日 星期四 01:51 AM

摘要：今日市场有传言称，中国或要调整银行同业负债的占比上限要从三分之一调整到25%，作为去杠杆的重要举措。中国债市”闻讯“大跌，十年期现券收益率创三年新高。据新华社，针对此传言，中国人民银行回应称，“此消息不实”。

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新华社，针对有传言称“银行同业负债占比上限要从三分之一调整到25%”，中国人民银行回应称，“此消息不实”。

今日中国债市遭到猛烈抛售，十年期现券收益率创三年新高，国债期货大跌。

中国10年期国债现券收益率上涨4个基点至3.775%，刷新2014年来最高。 国债期货午后跌幅扩大，10年期主力合约跌0.48%，5年期主力合约跌0.27%。

大跌同时，一条市场传言称，中国或要调整银行同业负债的占比，作为去杠杆的重要举措。

今日，路透援引华中一银行交易员表示，有传言称银行同业负债的占比上限要从三分之一调整到25%，“如果这个爆出来，收益率绝不止（上行）这一点。”

据报道，前述上海的银行交易员亦认为，若上述传言属实，可谓是“去杠杆的大招，如果是这样，很多机构都要调整了，超过25%的很多，股份制都超。”

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