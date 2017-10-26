“轮椅铁相”朔伊布勒：老财长，新议长

德国前财政部长沃尔夫冈·朔伊布勒10月24日当选德国联邦议院新议长。德国新一届联邦议院当天举行９月大选后的第一次全体会议。本届联邦议院由709名议员组成，朔伊布勒获得超过70%议员的支持，当选新议长。

一个月前，据英国金融时报报道，欧元区最具实权的财政纪律捍卫者沃尔夫冈路·朔伊布勒将不再担任德国财政部长，转而担任德国联邦议院议长。默克尔希望这位在德国享有崇高声望的政治人物能够统领众议院，为未来联合政府的成立和新政的推行打下基础。

关于朔伊布勒的卸任，中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建认为，默克尔主要有两方面的考量：新政府的组成，党内新老的交替。默克尔除了组建内阁，完成基民盟内部的新老交替，还要培养她的接班人，否则四年以后的基民盟就很难想象有什么活力了。

９月２４日，德国举行联邦议院选举。根据１０月１２日公布的选举最终结果，默克尔领导的联盟党（由基民盟及其姊妹党基社盟组成）获得３３．０％的选票，保持联邦议院第一大党地位。由于得票率未超过半数，联盟党需同其他政党联合组阁。根据当前形势，唯一可能的组阁方式是联盟党同自民党和绿党结成执政联盟。２０日，相关政党就组阁展开联合谈判。

朔伊布勒在当选后的发言中警告说，当前德国政治讨论中存在一些过于激烈的言辞。他还提醒议员关注当前德国民主制度面临的挑战。德国舆论普遍认为，朔伊布勒的话针对的是首次进入联邦议院的极右翼民粹主义政党德国选择党。德国选择党在大选中获得１２．６％的选票，一举成为议院第三大党。该党一名领导人在大选后曾表示将要“猎杀”其他党派。

在２４日的全会上，德国选择党遭遇其他党派的联合抵制。当该党代表发言时，没有其他政党的议员鼓掌，该党提名的副议长人选也未获通过。

朔伊布勒现年75岁，是德国总理默克尔所属基督教民主联盟（基民盟）的重要成员。担任财长８年来，朔伊布勒深刻影响了德国的欧洲政策。他是欧洲融合的坚定支持者，被欧盟委员会主席容克称为“理想搭档”。

老财长

欧盟委员会主席容克当天就朔伊布勒的离任发表评论时表示，朔伊布勒的离任并不会让欧盟在希腊债务问题上“松口”。

朔伊布勒在一次采访中透露，“在大选之前，我就决定，在做了8年财长之后，我希望迎接一些新的任务。”在2017年庆祝了自己75岁生日后，带领欧元区度过了金融危机的朔伊布勒主动希望卸下财长重担。从30岁进入德国联邦议会算起，朔伊布勒是联邦德国从政时间最长的官员，个人经历的跌宕起伏伴随着科尔、施罗德、默克尔三任政府的更迭。

现年75岁的朔伊布勒被认为是欧元区最强有力的支持者之一，他最为闻名、也是被希腊等国批评最多的就是其在欧债危机中“紧缩政策设计师”的角色。与此同时，他也被视为默克尔领导的政府中最热心拥护欧洲事业的部长级官员，发自内心地致力于推进欧盟一体化。

在全球金融海啸和欧债危机关头，朔伊布勒于2009年起担任财长。分析人士认为，朔伊布勒对政府财政细节了如指掌，且他强调财政紧缩、强化欧元区救助机制并推动欧洲改革的政策主张非常契合当时的经济环境，使其成为财长的不二人选。据民意调查，朔伊布勒一直获得民众很高的满意度。2010年，英国《金融时报》将他评为“欧洲最佳财政部长”。

朔伊布勒在德国乃至欧洲政坛上是一个如此特殊的存在：他是仍然活跃在欧洲政治之中且位高权重的“40后”，且在德国中右翼党派集体左转的当下，他几乎是德国保守派中的最后一位坚守者。1990年他遭遇一名精神病患者的暗杀，导致从此必须以轮椅代步，因此也得名“轮椅铁相”。

作为欧元区最大成员国，德国在应对欧债危机决策中的作用至关重要，而朔伊布勒是德国政府中最强硬的紧缩派之一，态度甚至比默克尔更坚决。

他的强硬保守态度让身处欧债危机之中的南欧国家吃了不少苦头，也客观上让他和默克尔可以得心应手地在欧洲扮演“坏警察”、“好警察”的角色，这出双簧戏在2015年朔伊布勒甩出“希腊可以暂时退出欧元区”的计划时曾到达了巅峰。

除要求重债国欠债还钱外，朔伊布勒主张包括德国在内的全部成员国执行紧缩措施。他宣称，“德国也将不可避免地削减福利支出，这将是二战以来德国规模最大的紧缩行动”，“财政紧缩是治愈欧元区的唯一良药”。

继任者

随着德国政坛出现几十年来最严重的碎片化格局，默克尔面临着与自由民主党和绿党组成史无前例的三方联合政府的前景，而后两个政党在欧盟和欧元区改革问题上持有极为不同的观点。为了成功组建联合政府，默克尔不得不将重要的德国财长一职摆上谈判桌。

朔伊布勒的离任意味着，长期觊觎财政部长职务的自由民主党更有可能如愿。该党在欧元区问题上的立场比默克尔更强硬，曾经呼吁希腊退出单一货币。据德国媒体报道，自民党总干事长克里斯蒂安·林登纳及其副手库比奇均有望接任德国财长一职。

至于谁会替代朔伊布勒担任财政部长，崔洪建认为，默克尔需要一位真正能够领会她意图的，并且是基民盟内部的重量级人物出任这一职务。德国总理府部长阿尔特迈尔是一位非常有潜力的候选人，默克尔的心腹，能力也很强，但知名度并不高。“他很有潜力，但成为一名称职的德国财长，还需要一些历练。”

“德国财政部长更替牵涉到政治问题，就是大选后的组阁。财长一职的继任者，不到万不得已默克尔不会把这个位置拿出来给其他两个党即自民党和绿党。因为，这样可以确保基民盟主导德国的财政政策，同时对欧元区发挥足够的影响。”崔洪建进一步解释称。

不过，复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯认为，现在判断还为时尚早。可以肯定的是，以自民党现在诉求来看，它在捍卫德国利益上会比朔伊布勒更强，但具体表现如何，还要看进一步的动作。

专家们表示，朔伊布勒不再担任财长将使欧元区的治理陷入不确定性，而仅仅一天前，法国总统马克龙刚刚发表一场“历史性的”演讲。演讲中，马克龙拿出改革欧盟和加强单一货币区域的雄心勃勃的计划，并提议设立欧元区共同预算，并由一名财政部长监督。这一构想在德国招致很多人的疑虑，他们担心共同预算可能导致风险分担和财政转移支付。

北京商报记者陶凤