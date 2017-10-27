20亿美元债遭疯抢后 中国主权债CDS现一年来最大跌幅

中国主权债CDS下跌，意味着市场对中国的信用预期提高。10月27日周五早间，中国5年期主权债的信用违约互换（CDS）下跌5个基点，创去年11月以来最大跌幅。

周四，中国财政部在香港特别行政区发行了20亿美元主权债券，包括5年期的10亿美元和10年期的10亿美元。这批美元主权债获得220亿美元认购，为计划发行金额20亿美元的11倍。

另一方面，发行美元主权债、重回国际债券市场，中国金融业的对外开放也进一步推进。十九大报告中也提到，中国将深化经济金融改革。

中国财政部也在答记者问中指出，这次发债有利于促进国际投资者对中国经济的理解，增强国际投资者参与中国经济发展的信心。

媒体报道称，周五交易时段，目前该批主权债收益率相比发行时有所下降。中国发行的票面利率2.125%、2022年到期的5年期主权债，相比同期限美国国债高出4-6个基点，低于发行时的高出15个基点；10年期债券高出约7-10个基点，低于发行时的25个基点。

路透援引渣打银行债市总监Henrik Raber表态称，预计中国的债券发行仍将活跃。

中国此次重启主权外币债券发行，并没有做第三方评级。华尔街见闻此前提到，一位未具名国内评级高管称，在香港发债没有强制评级规定，不评级是正常行为，但此举也有摆脱评级机构定价权的意图。

今年5月和9月，两家国际大型评级机构穆迪、标普，相继调降中国主权信用评级。三大评级机构（另一家为惠誉）对中国的主权信用评级目前在同一水平。*