抄底楼市 中国投资客的希腊生意

“黄金签证”与购房移民

希腊摆脱经济危机的努力开始收效。当地时间11月21日，希腊政府一名高级官员表示，希腊期望在2018年连续第三年超额完成预算盈余目标，这一结果有助于缓解预算短缺，从而帮助受到经济衰退打击的国内民众。

“黄金签证”功不可没。希腊政府在2013年出台了被称为“黄金签证”的投资促进政策。按政策规定，只要在希腊购买房产，或投资建筑等25万欧元以上，投资者及其家属即可获得五年的居留许可，自由通行27个申根国家；房产不出售，居留即可继续，五年到期后更新，直到入籍；入籍后将可自由出入全球169个国家，该通行国家的数目仅次于英美等国。

据2017年一季度希腊公布数据显示，目前通过25万欧元购房政策获得希腊永居权的投资人共达1684人，其中国人占41.6%，位居第一位。

对于那些真正想移民希腊的人来说，他们似乎并不太关注投资风险。“比起国内大中城市的限购政策，希腊被视为保值增值的优势投资项目。与其他移民国家相比，欧洲的移民优惠政策不会一直延续，只是针对经济增长乏力期。”某移民机构希腊项目负责人表示。

“25万欧元的投资门槛，最多能够买到3套希腊的住房。目前希腊房价仍处于危机后的低谷，几万欧元到10万欧元就可以买到市中心的公寓，因此现在也是抄底希腊的时机。”上述负责人表示。

据希腊政府统计，利用这一制度在2017年9月之前购买房地产的外国人达到2014人，投资额和相关收入超过10亿欧元。包括家属在内的居留许可的发放数量也逐渐增加，2016年达到1567人，比2014年增加八成。

“一带一路”与中国资本

中国与希腊的经贸往来不断升温。“一带一路”发展战略不断落地，作为海上丝绸之路要塞、欧洲门户的希腊，成为中国资本进入欧洲的重要支点。凯胜移民专家称，2016年上半年，中希双边货物贸易额达到18.1亿美元，同比增长9.7%。

2010年，在欧元区危机最为严重的时候，中国公司投资了希腊第一大集装箱码头比雷埃夫斯港。现在，比雷埃夫斯港的多数股权归中国所有。在该港的11名高管中，中国人占了7名。

今年6月，希腊政府工作协调国务部长阿莱科斯·弗拉普拉利斯表示，雅典旧机场开发项目在6个月内正式展开。该项目将把原为雅典旧机场的Hellenikon地块开发成欧洲最大的海滨度假胜地之一，由希腊Lamda集团牵头中国民营企业巨头复星集团和阿拉伯基金作为投资方。

与此同时，中国国家电网收购了希腊国营电力企业旗下的送配电子公司24%股权。以基础设施为中心，两国的联系不断加强，房地产也不例外。

随着希腊经济走上正轨，不仅马云等中国商业大佬试水希腊地产，不少城市中产也开始关注希腊房产。实时数据显示，目前已有1684名海外人士通过该政策投资希腊的地产市场，获得了五年的居留签证并移民希腊。

凯胜移民专家指出，随着旅游业的兴旺对房地产市场的正面影响，今年来自国外的房地产买家是过去十年以来增长最快的一年。“希腊移民项目引入后，前几年关注度并不高，今年开始情况大为不同。中企希腊投资增加，尤其是一些大型国企的进入，增加了投资者对希腊买房移民的热情。”某移民机构希腊项目负责人表示。

经济复苏与金融解禁

据当地媒体报道，希腊财政部长埃夫克利兹·察卡洛托斯目前签署了一份关于进一步消除该国资本管制的法令。法令规定，自2017年12月1日后，希腊居民将能100%提取从境外汇入其目前在希腊境内已有账户的资金。

根据希腊银行的统计显示，全球游客为国家带来的旅游收入有132亿欧元。在这些游客中，有15万人都来自中国。希腊旅游行业预测，在2021年，中国会有100万游客到访希腊。

多种数据释放了希腊经济回暖的信号。本周一，希腊政府一名高级官员在接受路透社采访时表示，希腊当局将在周二提交给议会的最后一份预算草案中，概述主要盈余的预测--即不包括债务偿还的财政盈余--预计今年盈余为2.4%-2.5%，明年的盈余将超过3.7%。

这些数字是希腊财政向上修正的标志。在今年10月2日提交的预算草案显示，希腊的目标是在2017年实现盈余2.2%，2018年实现3.57%。

自从2008年金融危机之后，希腊的GDP便以大约每年4%左右的速度逐年下降，直到2016年为止。

以德国为首的债主们不断逼迫希腊进行财政和经济改革，大幅砍掉福利支出。欧洲央行对希腊的注资援助，也以希腊政府削减预算为前提条件。

自今年6月以来，国际评级机构穆迪、标普和惠誉先后上调希腊的信用评级。穆迪6月下旬宣布，将希腊主权信用评级由“Caa3”上调至“Caa2”，前景展望从“稳定”调整至“正面”，称尽管希腊经济和政治风险仍然很高，但很多其他因素推动调整希腊评级，包括2016年希腊出色的财政表现，并暂时出现经济趋于稳定的迹象等。

北京商报记者 陶凤/文 李烝/制图