股跌债涨：创业板重挫2% 债市止跌企稳

债市止跌企稳，中金所10年期国债期货涨0.18%。

选股宝主题库显示，早盘3D感应板块跌超4.3%，白酒板块跌近4%，智能音箱、苹果产业链等板块同样跌幅显著。涨幅榜中，高送转涨4.68%，有色金属板块齐涨。

个股方面，贵州茅台连续第五个交易日下跌，五日累计跌幅近12%。

周三，中国国债期货全线大跌，10年期国债期货主力合约收跌0.52%；国债现券同样下挫，票面利率3.59%、3.52%的10年期国债现券收益率均再度突破4%。10年期国开债170210早盘成功突破五年期以上贷款基准利率，尾盘成交在5.015%。

兴证宏观认为，债市此前连续两天暴跌，部分原因在于银行配置力量没有“接盘”。银行系统已经缺钱，超储率在极限低位附近运行；资金“短缺”下央行“削峰填谷”存在不续作的风险，银行融出意愿低下。

中信证券明明认为，此前债市大幅调整反映出基本面与货币政策的分歧，以及市场难以把握货币政策目标的现状：

就当前来看，宏观审慎有待继续完善，金融监管仍在持续深化，经济基本面出现较大变化的可能较小，货币政策取向难言改变，加之通胀有所抬头，利率存在上行的压力。但近期以来基本面与市场利率的背离，包括昨日债市再次出现的较大幅度调整，其背后反映的是基本面与货币政策的分歧以及市场难以把握货币政策目标的现状，经济韧性显现后突出了这一矛盾并导致市场一致看空预期，引发市场超调。但不发生系统性风险仍是政策底限，我们相信央行有理由增加短期投放稳定市场。我们认为目前十年期国债收益率将在3.8%-4.0%的中枢附近波动。