红黄蓝教育跌近40%破发 CEO承诺追责但CFO表示商业模式不变

美国时间周三，红黄蓝股价报26.71美元，较前一个交易日下跌3.96%。周四，美国股市感恩节休市。

北京时间周五晚，红黄蓝教育CEO史燕表示接到有关部门的通知，今晚可能公布调查结论。她表示虽然还不知道今晚公安调查的最终结论，但在此先向受害儿童、家长以及广大社会为近三天来所造成的困扰表达诚挚的歉意。

但红黄蓝教育CFO魏萍表示经此事件公司商业模式不会发生改变。

本周四（11月23日），据新华网援引新京报报道，周三晚开始，有十余名幼儿家长反映朝阳区管庄红黄蓝幼儿园（新天地分园）的幼儿遭遇老师扎针、喂不明白色药片。

今天（11月24日）一早，红黄蓝官方微博发声明称，已配合警方提供相关监控资料及设备，涉事老师暂停职，对于个别人士涉嫌诬告、陷害的行为，红黄蓝北京新天地分园园长已经向公安机关报案。

红黄蓝是成立于1998年的早期教育机构，专注于0至6岁范围。今年9月27日，红黄蓝在美国纽约证券交易所挂牌上市，成为中国第一家独立上市的学前教育企业。

红黄蓝赴美上市的背后团队是谁？未来股价又会如何？更多内容详情请看《读要闻|股价一天暴跌40%，“红黄蓝虐童案”背后的N个细节》。