一万美元还远吗？比特币突破9000美元！

投资者对比特币热情不减。仅在感恩节当天，美国最大的比特币交易平台Coinbase就新增了超过10万名用户，用户总数已超1300万，而去年11月，用户数仅有490万。

图表来源：gdax

为什么感恩节比特币大涨？美国一家管理数字货币资产的公司BK资产管理的CEO Brian Kelly称：

很可能是大家在感恩节的家庭聚会期间，人人都在餐桌上谈论比特币，由此很多人开了账户，成为了比特币的投资者。

当然，狂欢的数字货币不止比特币一家。以太币也一度创下了480美元的历史高位，目前在460美元徘徊。

今年年初的时候，比特币价格仅仅在1000美元上方，虽然经历了数次巨大波动，但是依然顽强。年初至今，比特币涨幅超850%，不过以太币的涨幅更是惊人，年初至今已达5000%。

今年以来比特币价格飙升

目前，所有数字货币的总市值已达1420亿美元，接近卡塔尔2016年GDP，如果是一个国家的话，能排进全球前60。

此前，在CNBC的一份调查中，不少受访者认为比特币会在年内涨至一万美元上方。

此前，华尔街见闻曾提到，随着比特币投资热度不减，芝商所计划在年内推出比特币期货。部分投资者开始期盼出现比特币ETF。

不过，监管部门依然担忧比特币的安全性以及资金流向。

中国、韩国、英国等国家相继对比特币等数字货币以及ICO进行强力监管，美国财长姆努钦表示：

我们（对虚拟货币）态度审慎，并将持续关注。最重要的是，要确保人们不会使用比特币来从事非法活动。我们希望确保人们不会在暗网中使用比特币交易。这是我们目前主要的担忧之一。

如果在美国进行比特币交易，那么必须符合交易者和商业软件联盟（Business Software Alliance）的要求。这些议题也是我同其他国家财长聊到这一话题时经常谈起的议题。由此，最重要的议题是，我们想要确保这些（虚拟货币）不会被用来洗钱和非法交易。