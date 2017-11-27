比特币大举突破9500美元！市值超迪士尼、通用电气

摘要：比特币在感恩节和“黑五”假日期间狂飙突进，接连突破9000美元至9500美元六道关口，连破历史记录，今年涨超900%。在这背后是散户的疯狂涌入，Coinbase平台狂增10万用户。

据bitfinex比特币报价平台，周一亚市早盘，比特币价格突破9500美元关口，再创历史新高。

在价格突破8000美元之后，比特币价格就开启了狂飙突进模式，不到一周的时间就涨了将近1500美元，过去两周累计涨幅近60%，今年的涨幅超过900%。

迅猛的涨势使得比特币的总市值一举超过1560亿美元，比老牌工业巨头GE（通用电气）的市值还要高，连迪斯尼也输给了它。

不仅是比特币，CoinMarketCap平台显示，同为数字货币的以太币价格也在周六触及历史新高，达到485.19美元。

以太币今年的累计涨幅更是惊人，高达5000%。而莱特币（Litecoin）今年也涨了20多倍。

“这股浪潮看起来是散户推起来的，”CNBC援引BKCM公司CEO Brian Kelly表示。

美国媒体援引Bespoke Investment Group LLC.的统计数据称，在全球最大比特币交易平台之一Coinbase上面，比特币的交易账户过去一年几乎增加了两倍，仅感恩节和黑色星期五短短三天就新增了10万多个，如今多达1310万个。

“在我们社区感恩节聚餐的时候，我认识的每一个人都在谈论比特币，这刺激得很多家庭都去买了，”Brian Kelly说，“我猜，美国的所有餐桌上都是这样的。”

如果按照现在这种势头继续发展下去，或许，亿万富豪级风险投资人Tim Draper在2014年9月所说的“比特币价格将在未来三年涨到10000美元”的预言很快就要实现了。彼时，比特币“仅仅”价值413美元。

毫无意外地，数字货币“泡沫论”也充斥在市场里。

“比特币是我们这个时代最大的泡沫，”前Fortress Investment Group公司宏观基金经理人、现自己运行着资管规模5亿美元以上数字货币基金的Mike Novogratz这样说。

不过他还称，虽然有泡沫，但比特币这么疯狂是有道理的，因为它代表着技术的进步，有望从根本上改变我们的生活：