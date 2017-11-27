媒体：联想控股或成H股全流通试点 改公司章程“铺路”

摘要：据香港明报，联想控股近日建议修改公司章程，新增“内资股可转换为外资股”，这项修改很大可能就是为H股全流通作准备。截至周一开盘前，联想控股总市值481.8亿港元，其中仅80.13亿港元为可流通外资股，非流通内资股占比高达83.4%。

据 香港明报 报道，联想控股近日建议修改公司章程，新增“内资股可转换为外资股”，该报道称而这项修改很大可能就是为H股全流通作准备。

华尔街见闻查阅港交所公告发现，联想控股于11月20日在港交所发布公告，建议修改共12条公司章程。其中第四十七条公司章程修改建议中，新加入“全部或部分内资股可以转换为外资股，且经转换的外资股可于境外证券交易所上市交易”等内容：

据明报，就联想控股是否已经获批H股全流通试点，“港交所回应称没有这方面消息，亦不评论市场猜测或传媒报道。联控亦没有正面响应，只称是'基于监管要求及经济环境的变化，并结合本公司实际情况'去建议修订公司章程相关条款，至于监管要求的变化是甚么，公司未有进一步解释。”

今年6月，中国大陆和香港签署CEPA(内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排)下的两份新协议，其中在《经济技术合作协议》的金融合作领域方面，提出推动实现H股全流通。

在香港上市的部分国内企业中，其H股被划分为境外上市外资股和非境外上市内资股两部分，其中外资股可在港交所自由流通，但内资股只能在中国法人或自然人、合格国外机构投资者或战略投资者之间转让。

H股全流通即指，允许在港上市的内地企业所持有的法人股及国有股，全数转化H股交易流通。

公开数据显示，截至周一(11月27日)开盘前，联想控股总市值481.8亿港元，其中仅80.13亿港元为可流通外资股，占比仅为16.6%，非流通内资股占比高达83.4%。

联想控股半年报显示，该公司前九大股东持有股份类别均为内资股。

H股全流通常被类比为A股当年的股权分置改革，有望为港股当前的牛市再添动力。

时任港交所主席李小加曾在2013年的一篇网志中表示，“未来H股公司上市股份的全流通将大大推动市场的繁荣。目前，H股公司的大部分股份均由政府部门持有，并不在市场流通。这些股份总值数以万亿，我们预计这些股份将来会逐步上市交易流通。到了那一天，我们市场的规模及流通量都将大幅提升。”

但平安证券分析师魏伟、马涛在近日一份报告中指出，H 股全流通给港股造成的影响不可以与A股股权分置改革同日而语：

在港上市的H 股中，很多权重较大的蓝筹股都已经通过 A+H 股构架实行了全流通，根据我们统计，H 股未在 A 股上市公司中，非流通股的市值为 2.6 万亿（11 月 3 日收盘价），只占港股现在总市值的 4.9%。因此，H 股全流通对整体港股产生的影响可能相对有限。

上述分析师认为，H 股全流通对港股短期利空，长期利好。短期而言，由于大部分 H 股的非流通股市值占比都在 50%以上，非流通股的流通将给部分基本面不好的股票造成较大的减持压力。长期而言，H 股全流通将使得大股东更有动力做好上市公司的业绩，推升股价上涨。