年内疯涨1000% 比特币涨太快引市场担忧

摘要：直指10000美元大关的比特币，再次引起了市场人士的担忧。当谷歌搜索量飙升至历史最高，大妈们纷纷入场时，许多分析人士认为，比特币可能将迎来大幅调整，牛市末端或到来。

比特币在三日连涨并一度触及9721.7美元后，今日早盘继续向10000美元大关靠近。今年以来，比特币涨幅已逼近1000%。过去两周比特币疯涨了45%，而正处于牛市中的美股，标普500指数上涨45%花了将近4年。

如果对比特币价格突破每隔节点做一个统计，可以发现其价格突破2000美元大关之后，往后每到达一个新的高位，所花的时间几乎都在缩短。

比特币涨得太快，也引起了一些市场人士的担忧。

资深投资人士Peter Tchir在福布斯撰文，尽管比特币早前与金融市场主流产品对接（如ETF、期货等），有助于推动其价格上涨，但最近陡升的涨幅及一些迹象表明，未来比特币的价格上涨可能有所放缓，甚至出现大幅调整。他还将对比特币的牛市观点转向中立。

对于比特币目前的形势，Peter Tchir表达了三点担忧：

1.目前比特币可能处于“买消息卖事实”的状态，消息一出，比特币的狂热者便会在这波牛市中喊出更高价，而怀疑者更多的是思考，而非蜂拥进入。这一系列行为意味着“买消息、卖事实”环境的形成。 2.在加密货币中，出现了众多竞争者，导致一些投资者不知道哪个数字货币是“真的”。一些个人和实体机构经常推出一些数字货币新变体，或将对比特币产生“稀释”作用。 3.与比特币相关的非法资金流入和税收问题似乎又浮出水面，继中国政府对比特币实施管制后，越来越多国家的央行出台政策也不让人觉得意外。比特币能否经受住这种考验，值得关注。

一些迹象也表明，越来越多的“美国大妈”正在入场成为“韭菜”，似乎让人看到牛市尽头的征兆。目前，谷歌趋势搜索中“用信用卡购买比特币”的搜索量达到历史高点。

图片来源：Google Trends

面对这一现象，投资机构ClientFirst Strategy总裁米切尔·戈德堡表示，当下的比特币热潮标志着人们已经进入了最愚蠢的牛市末端。

华尔街见闻此前提及，投资资本280亿美元的Citadel创始人兼CEO格里芬本周一向CNBC表示，他相信支持比特币的区块链技术有效，但现在比特币交易可能出现投机狂热。他直言“比特币现在有很多郁金香狂热的因素，那种狂热我们可以追溯到几百年前的荷兰。”

而华尔街大投行中，摩根大通的CEO杰米·戴蒙一直是比特币和其它电子货币“最坚定的批评者”，此前多次批评比特币后，昨日他又称电子货币是欺诈行为，并嘲笑买家很愚蠢，不知道自己进了陷阱。

戴蒙此前也提到，国家最终是要掌控货币供应的控制权的，包括数字货币，中国政府此前关闭比特币交易所的做法就是例子。

而贝莱德公司的CEO芬克此前也表示，比特币真正的价值是洗钱和犯罪，未来比特币迟早被封杀。

然而，尽管大佬们“苦口婆心”的宣扬比特币是泡沫，投机者们似乎并不打算停下脚步。