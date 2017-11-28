三顾茅庐

27日，美国媒体公司梅雷迪斯斥资28亿美元收购《时代周刊》母公司时代公司，其中包括时代公司的债务。这笔交易每股价格将达到18.5美元。

这笔交易的背后买家中，包括美国著名保守派富豪--共和党捐款人科赫兄弟。他们将与几家大型跨国银行一同出资6.5亿美元，参与这笔收购。

梅雷迪斯与时代公司的“合体”经历并非一帆风顺，甚至经历了两次失败。早在2013年，梅雷迪斯就尝试收购时代华纳旗下的时代，不料与时代华纳谈判破解，最终时代公司决定将时代剥离出去，重新成立独立公司时代公司，而梅雷迪斯也未能如愿。

今年初，梅雷迪斯仍不死心，再次尝试收购已经独立的时代公司，但缺乏资金再次让梅雷迪斯无功而返。然而在时隔不到一年后，梅雷迪斯从保守派富豪科赫兄弟手中获得6.5亿美元资金。有了科赫兄弟的支持，梅雷迪斯对时代公司发起攻势，终于如愿以偿。

梅雷迪斯之所以对时代公司野心勃勃，甚至碰了两次壁仍不回头，是因为在融合时代公司的出版业务之后，该公司便可获得足够的规模，将出版和广播媒体业务分拆为独立公司。

与时代公司合并之后，两家公司的合体将拥有至少1.35亿读者，付费发行量将在6000万以上，这有利于梅雷迪斯进一步扩大自己的影响力，并与Facebook等互联网公司争夺广告主。

梅雷迪斯是美国著名的媒体集团，旗下拥有《Gardens》、《Better Homes》等杂志，并拥有15家电视台。目前，梅雷迪斯的企业估值约为19.7亿美元，其中3/4的营收来源于美国国内杂志业务。作为一家小型公司，成功将估值在27亿-49亿美元的时代公司打包，科赫兄弟的资助功不可没。

虽然梅雷迪斯宣称科赫兄弟不会获得梅雷迪斯的董事席位，也不会影响该公司的编辑和管理事宜，但据《纽约时报》分析，科赫兄弟或借助媒体宣扬自己保守主义的政治观念。

时代之困

作为美国出版业的大佬，时代几度拒绝被收购。然而在新媒体的冲击下，这位“矜持”的大佬不得不对现实低头。

2014年，时代公司从时代华纳剥离后，不断传出被收购的消息。去年11月，这家公司拒绝了来自Bronfman集团的收购请求，该集团是由美国、俄罗斯、以色列富豪们组成的财团。

但是眨眼间，它又开始考虑卖掉自己。去年12月，时代公司聘请摩根斯坦利和美国银行两家投资银行公司作为财务顾问，寻找有兴趣收购自身杂志资产或有兴趣合作的伙伴。今年4月，时代公司与5家潜在并购商接触，然而没有达成任何协议。

随后时代开始大刀阔斧的改革，加快数字化进程，包括提高广告技术能力和为客户提供有偿服务。

然而面对来势汹汹的互联网，时代转型的效果不尽如人意。经历了成本削减、高管流失的阵痛后，时代的营收处于下滑趋势，发行量、订阅人数萎缩，广告也被互联网公司抢走。最近一个季度，时代的广告收入下滑了12%，至3.69亿美元，发行收入下跌12%，只有数字业务的营收是增长的。

这一切起源于一桩20世纪最大又最失败的并购案。2000年，网络明星公司美国在线宣布以1810亿美元收购时代华纳，成立AOL-时代华纳公司。然而，2000年的股市崩盘，互联网泡沫破裂，新公司市值缩水2000亿美元。

与此同时，随着新科技的崛起，美国杂志业一片衰败景象，时代也不例外。在2014年时代公司被拆分出去之前的24个季度中，杂志业务的收入有22个季度在下降。时代华纳内部要求把这块业务分拆出去，以免拖累整体。不久，时代公司在2014年6月独立上市，成了彻彻底底的“孤儿”。

杂志“减肥”

为振兴公司业务，去年走马上任的现任时代CEO里齐·巴提斯塔将杂志轻量化处理，整个公司业务开始偏重影音娱乐，公司定位开始松动。然而，不管巴蒂斯塔如何自信，也可能无法拯救这个日渐西沉的杂志帝国了。

时代公司等传统媒体公司寻求收购以扩大用户群体，着实是无奈之举。毕竟，传统媒体的寒冬或已到来，如果不采取措施“抱团取暖”，只能落下“你死我伤”的下场。

时代与梅雷迪斯的收购案并非个例。今年以来，美国传统媒体已有数个“抱团取暖”的案例。9月，美国殿堂级音乐杂志《滚石》杂志创始人决定出手全部股权；10月，赫斯特集团收购了Rodale集团旗下杂志和书刊业务。

这种现象并不仅仅存在于美国，在中国市场上，传统杂志也在寻找出路。2015年11月中旬，瑞丽旗下的《瑞丽时尚先锋》宣布休刊，《外滩画报》也随后停刊，仅保留新媒体业务。今年，康泰纳仕中国区总裁宣布，2017年12月号之后将停止发行《悦己SELF》杂志、网站和App业务。

北京商报记者 陶凤 实习记者 张泽炎/文 李烝/制图