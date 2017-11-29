比特币突破10000美元大关！今年翻了10倍！

据比特币交易平台GDAX报价显示，比特币兑美元突破10000美元关口，创历史新高。目前，在比特币前五大交易平台中，已经有四个平台的比特币报价超过1万美元。

（图片来源：GDAX）

主要比特币交易平台上比特币兑美元报价

目前，比特币市值已经超过1700亿美元，如果和国家GDP做对比的话，比特币可以排在大约55名左右（联合国、世界银行和IMF排名略有不同）。

回望过去的一年，比特币价格完成了近十倍的暴涨，其间并非一帆风顺。如下图所示，各类监管和市场突发事件令比特币走势跌宕起伏，高潮迭起：

奔向一万美元之路（来源：Visual Capitalist & Blockchain Intelligence Group，编译：华尔街见闻张一苇）

今年年初，比特币仅有约1000美元，今年以来涨幅约1000%。

其他数字货币涨势同样疯狂。今年以来，以太币上涨约60倍，莱特币上涨约25倍。

比特币为什么涨这么快？

在感恩节期间，比特币突破9000美元，之后一路狂飙，仅用了两天时间就突破一万美元大关。

有分析认为，很可能是大家在感恩节的家庭聚会期间，人人都在餐桌上谈论比特币，由此很多人开了账户，成为了比特币的投资者。

仅在感恩节当天，美国最大的比特币交易平台Coinbase就新增了超过10万名用户，用户总数已超1300万，而去年11月，用户数仅有490万。换言之，大量散户入市，助推了比特币上涨。

此外，芝商所此前提到，比特币期货即将在年内面世，这样一来，比特币也将登上大雅之堂，成为一种被市场认可的资产。

准 美联储

周二，美联储准主席鲍威尔首度就比特币发声。他认为，目前，比特币还不足以威胁经济稳定，但在未来，数字货币地位将非常重要。

目前，比特币规模还太小，难以威胁到经济体系。但是从一个相当长的时间范围内来看，数字货币的地位将变得非常重要。

ICO元年：平均回报率1320%，是疯狂还是必然？

当比特币向着万元大关狂奔的时候，数字加密货币的衍生产业--ICO（初次代币发行）这个本来非常小众的融资模式也引起了主流社会的注意。

形形色色的ICO项目至今已累计融资38亿美元，而其中逾92%的ICO融资活动发生在今年。而对在ICO当中投机套利的人来说，今年也是收获颇丰的一年。据红树林资本上个月的一份报告，样本采集的204场ICO的平均回报率为1320%，令人难以置信。

虽然ICO融资活动在中国和韩国都遭到严厉叫停，但在国际市场上ICO的狂热大潮有增无减。截止11月26日，当月ICO募得资金规模已达到7.432亿美元，超过9月前高6.629亿美元，再创历史纪录。