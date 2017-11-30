一夜蒸发600亿美元的背后：美国税改对科技巨头实质是“加税”

美国税改议案扫清第一大障碍，给今年以来一直迎头猛进的科技股浇了一盆冷水。

周三美国科技龙头股FANG（Facebook、Amazon、Netflix、Google）一日之间蒸发了约600亿美元市值，是FANG自Facebook上市以来最大的单日损失，单日跌幅3.7%也创下21个月以来最大。此前截至本周二，FANG今年的累涨幅度比标普大盘高了三倍。此外，周三苹果公司股价下跌2.1%，Nvidia股价下跌6.8%。

周三纳斯达克指数收跌1.27%，纳斯达克100指数也录得8月以来最大跌幅1.73%。

当天美国参议院预算委员会最终同意对共和党人提出的税改议案进行全体讨论。这意味着共和党提出的税收法案在参议院通过了第一道重大考验。

共和党的税改议案预计将把企业税下降至20%，而科技类公司目前所缴纳的企业税率为18.5%，已经低于目标水平。换句话说，特朗普税改其实是在给科技企业“增税”。因此，大量资金开始涌向能够享受到税改利好的产业，如金融、通信、工业等领域。

据标普公司统计的数据，目前美国各行业实际缴纳的有效税率有很大区别，此次税改议案一旦通过，将利好那些目前税率较高的行业，而对科技企业并没有什么拉动作用。下图为各行业目前实际有效税率比较：

Themis公司股票交易员Mark Kepner对美国媒体表示，这次科技股大跌与科技行业基本面没太大关系，主要原因还是对税改的预期。市场还期待明年1月养老金会投向税改利好的金融等领域，因此出现了对科技股的抛售潮。

作为税改议案的下一步，参议院将开始讨论税收法案并进行全体投票表决。共和党的目标是在周五之前进行投票。