媒体：小米寻求明年下半年上市 估值690亿美元

小米最近一次融资是在2014年底，当时小米融资10亿美元，估值高达460亿美元。按照该估值，小米目前是仅次于蚂蚁金服（600亿美元）和Uber（最新480亿美元）的全球第三大独角兽公司。

此后，市场曾多次传闻小米将会上市，但事后均遭到小米否认。腾讯科技援引业内人士分析称，明年小米上市后的估值可能达到690亿美元。不过官方对于IPO的定价多少尚不得而知。

2017业绩华丽回归

The information表示，小米选择此时上市，或与2017年靓丽的业绩有关。

2016年来，国内手机市场的竞争日趋白热化。在OPPO、VIVO、华为等品牌的冲击下，小米手机市场占有量下滑，出货量暴跌36%，曾一度引发市场对其发展前景的质疑。

不过今年以来，小米的业绩又重回强劲增长，市场研究机构Gartner的报告显示，小米三季度智能手机出货量2685万台，同比增长了80%，市场占有量7%再度跻身行业前五。

除了在手机市场发力，小米围绕智能手机打造的智能硬件生态也在2017年爆发式增长。截至2017年上半年，小米IOT平台有超过6000万个在网智能硬件设备，同时在线设备超过600万。在小米官网，有超过100款智能硬件产品在售，包括小米手环、小米空气净化器、小米净水器、米家扫地机器人、9号平衡车、米家电饭煲、米家台灯等智能硬件产品的销量都还不错。

11月初举办的小米投资生态年会上，小米创始人、CEO雷军宣布，小米的生态链公司达到90家，其中10家估值达到独角兽级别（10亿美元）--一年前这一数字仅为3家。另外有4家年收入超过10亿，19家年收入过亿。

11月24日，雷军发内部信称，今年十月份小米已提前完成了1000亿元的年度销售目标，对公司的组织结构做出新的调整。

几天后的小米IoT开发者大会上，雷军又宣布，已经成为全球最大智能硬件IoT平台。雷军称，小米IoT平台联网设备已经超过了8500万，日活设备超过1000万，接入设备超越800种，合作伙伴超过400家，设备分布遍布全球。

大会当天，雷军还与百度陆奇宣布，小米将与百度携手，合作共建“IoT+AI”生态体系。

正如金融科技公司云锋金融最近的评论认为，小米的产品面向“明天”，即大众对美好生活的升级需求。这些产品互联互通，产生协同效应，再加上快速的迭代牢牢把握用户群，商业闭环形成，点动成线，线动成面，小米打下了“国民企业”的基础。