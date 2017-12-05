抢CME生意！CBOE宣布将提前一周推出比特币期货

摘要：据Cboe官网公告，该交易所的比特币期货“XBT”将于12月10日美国中部时间下午五点在Cboe旗下期货交易所CFE正式挂牌交易，且在年底前豁免一切相关期货交易手续费。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 12月1日刚刚结束审查，允许比特币期货在芝加哥商业交易所 (CME) 和芝加哥期权交易所 (Cboe) 交易，两家就在推出比特币期货的跑道上开始了明争暗斗。

CME早在今年十月就在官网上放出了“预告”，并在1日CFTC公布监管决定后旋即宣布将于12月18日推出比特币期货交易；而当时Cboe的态度是“产品还在审，很快就会给大家一个满意的答案”。

果不其然，今天（12月5日）Cboe的“对标产品”也揭开面纱，而且推出时间比还要比CME早一周！据Cboe官网公告，该交易所的比特币期货 (代码“XBT”) 将于12月10日美国中部时间下午五点在Cboe旗下期货交易所 (CFE) 正式挂牌交易。

来源：Cboe官网

年底前相关交易手续费全免 Cboe期望在比特币期货的跑道上“抢跑发力”

Cboe Global Market主席兼CEO Ed Tilly在声明中表示

考虑到投资者对比特币前所未有的兴趣，向客户提供交易工具帮助表达他们的观点并对冲他们的头寸就变得至关重要。我们致力于促进比特币市场的公平性与流动性，为此我们将在XBT期货推出之时豁免交易手续费。 Given the unprecedented interest in bitcoin, it's vital we provide clients the trading tools to help them express their views and hedge their exposure. We are committed to encouraging fairness and liquidity in the bitcoin market. To promote this, we will initially offer XBT futures trading for free. 今年12月所有XBT期货的交易手续费全免。 This fee waiver applies to all CFE transaction fees for XBT futures in December 2017.

除了Cboe和CME之外，据路透社原因消息人士称，纳斯达克也计划进军比特币期货市场，计划最早明年二季度在纳斯达克旗下的期货市场NFX推出该产品。很明显Cboe希望在比特币期货这片“蓝海”中迅速占据领先地位。

明争暗斗的核心：争抢比特币定价权？

早前见闻主编精选文章《两周后比特币期货铁定来袭 发大财的机会来了？》中曾提到，CME“规定”的期货合约参照的定价基准为CME自设的比特币参考汇率（BRR：Bitcoin Reference Rate），其实是希望用期货交易影响比特币的价格，继而通过传统金融系统的交易来争夺比特币的定价权。

这个BRR是怎么来的？这个参考价是从几个比特币交易所成交价的加权平均价计算而来，这些交易所目前包括：Bitstamp，GDAX，itBit和Kraken，但偏偏就是没有包括目前全球最大流动性最好的交易所--Bitfinex的成交价。

本次Cboe推出的XBT期货其实也是同理，根据Cboe官方声明，XBT所参考的比特币牌价将以一家叫做Gemini Trust Company的数字资产交易所的拍卖价格为基准，而很多数字货币业界媒体都选择性地“忽略”了Cboe这个并非“主流”的选择。