抢CME生意！CBOE宣布将提前一周推出比特币期货

CME早在今年十月就在官网上放出了“预告”,并在1日CFTC公布监管决定后旋即宣布将于12月18日推出比特币期货交易;而当时Cboe的态度是“产品还在审,很快就会给大家一个满意的答案”。

果不其然,今天(12月5日)Cboe的“对标产品”也揭开面纱,而且推出时间比还要比CME早一周!据Cboe官网公告,该交易所的比特币期货 (代码“XBT”) 将于12月10日美国中部时间下午五点在Cboe旗下期货交易所 (CFE) 正式挂牌交易。

来源:Cboe官网

年底前相关交易手续费全免 Cboe期望在比特币期货的跑道上“抢跑发力”

Cboe Global Market主席兼CEO Ed Tilly在声明中表示

考虑到投资者对比特币前所未有的兴趣,向客户提供交易工具帮助表达他们的观点并对冲他们的头寸就变得至关重要。我们致力于促进比特币市场的公平性与流动性,为此我们将在XBT期货推出之时豁免交易手续费。

Given the unprecedented interest in bitcoin, it's vital we provide clients the trading tools to help them express their views and hedge their exposure. We are committed to encouraging fairness and liquidity in the bitcoin market. To promote this, we will initially offer XBT futures trading for free.

今年12月所有XBT期货的交易手续费全免。

This fee waiver applies to all CFE transaction fees for XBT futures in December 2017.