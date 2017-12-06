不惧全球“围剿” 比特币升破12000美元大关！

摘要：在过去一周内，又有多个国家相继出台针对虚拟货币的监管及打击措施。即便如此，比特币依旧持续奔向天际，多个平台数据显示，当前价格已升破12000美元，总市值已超过2000亿美元。

在过去一周内，又有多个国家政府相继出台针对虚拟货币的监管以及打击措施。即便如此，比特币价格依旧傲然挺立，多个平台数据显示，当前价格已升破12000美元。

比特币价格冲破天际的势头，似乎没有什么能阻挡的住了。

稍早CoinMarketCap平台数据显示，今日凌晨价格一度升至11961.6美元，市值突破2000亿美元。

今年以来，伴随着价格的持续飞涨，比特币市值接连超过奈飞、大摩、高盛、迪士尼、通用电气等知名上市公司的市值。

以下是比特币突破各个重要整数关口所花费的时间，从0到1000美元花费了1789天，从9000到10000美元仅用了2天，从11000到12000用了6天：

$0000 - $1000: 1789 days

$1000- $2000: 1271 days

$2000- $3000: 23 days

$3000- $4000: 62 days

$4000- $5000: 61 days

$5000- $6000: 8 days

$6000- $7000: 13 days

$7000- $8000: 14 days

$8000- $9000: 9 days

$9000-$10000: 2 days

$10000-$11000: 1 day

$11000-$12000: 6 days

而更直观来看，就目前2000亿美元市值而言，即便比尔·盖茨和沃伦·巴菲特两人拿出全部身家，也买不来所有比特币。福布斯数据显示，二人最新资产总额分别为899亿美元、842亿美元，总计1741亿美元。

比特币的疯涨在让投资者狂欢的同时，各国政府也越发警惕。

印尼媒体Kontan Daily今日最新报道称，印尼央行正起草文件，拟于明年开始禁止国内用比特币进行交易。印尼央行还表示，比特币很可能被用于恐怖主义以及洗钱等非法活动，因此要求商户拒绝接受比特币。

韩联社昨日报道称，韩国政府考虑针对虚拟货币征收企业税、赠与税等，韩国国家税务局也正在考虑通过修改法律等手段，促进虚拟货币相关税收的推进。

上个月，韩国总理李洛渊公开表达对虚拟货币的担心，称其导致一些青少年陷入诈骗犯罪，“如果我们不加管理，可能导致很严重的问题。”

在美国，参议院司法委员会正处理的S.1241法案将修改相关法律中关于金融账户和金融机构的定义，以将数字货币和数字货币交易所包括在内。如果该法案最终通过，将对美国及海外的数字货币用户产生深远影响。

本周一，丹麦央行行长Rhode表示，丹麦央行不会向国内发行数字货币；加密货币不适合作为支付手段或是价值储藏手段。

上周日，英国《每日电讯报》报道称，《每日电讯报》报道称，交易的匿名属性让比特币以及其他数字货币为罪犯和避税者提供了方便。对此，英国财政部透露了监管计划，将要求所有数字货币交易参与者公布身份信息，并上报交易活动。

上周五，土耳其国家宗教事务局（Diyanet）发表声明称，比特币的“投机性”意味着买卖比特币对穆斯林来说是不合适的：

同在上周五，印度财政部长Arun Jaitley明确表示，印度不承认加密货币是法定货币。

当日，法国央行行长也称，比特币根本不是货币，甚至不是加密货币，只是一种投机资产。比特币的价值和极端的波动没有经济基础，投资人要自担风险。

来源：华尔街见闻，