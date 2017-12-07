势不可挡！比特币冲破14000美元 日内涨约20%

摘要：据美国交易平台GDAX显示，比特币刷新纪录高位至14250美元，涨幅扩大至20%，最近两天连破12000、13000、14000美元三个整数位关口，在不到24小时内大涨2000多美元。今年年初，比特币仅有约1000美元，今年以来涨幅为惊人的1400%。

据美国交易平台GDAX显示，比特币刷新纪录高位至14250美元，涨幅扩大至20%，最近两天连破12000、13000、14000美元三个整数位关口。在不到24小时内大涨2000多美元。

据伦敦比特币交易平台CEX.IO最新数据显示，比特币涨破14000美元关口，最高至14398美元，现报14334.75美元，再创历史新高。仅仅3个小时，比特币又涨了1000美元。GDAX平台比特币则显示刷新纪录高位至13471美元，Bitstamp平台比特币纪录高位在13197美元。

据美国交易平台GDAX显示，美国时间周二晚间比特币突破12000美元关口，周三下午2点多比特币一举涨破13000美元，创纪录新高，日内涨幅大约10%，其在不到24小时内大涨1000美元。

另一主流平台--卢森堡平台Bitstamp数据显示，比特币涨超11.5%，刷新纪录高位至13049美元。交易平台CoinDesk也显示，比特币突破13000美元整数位心理关，最高触及13017.96美元。

稍后，据日经新闻报道称，日本SBI Holdings与中国火币网达成资本联盟。

周三下午1点多，美国总统特朗普发言称，是时候承认耶路撒冷为以色列首都。并且责令美国国务院将美国驻以色列大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷。他表示如果巴以双方都有意，美方准备支持两国解决方案。

今年年初，比特币仅有约1000美元，今年以来涨幅为惊人的1400%。

芝商所（CME）上周五(12月1日)宣布，计划于12月18日推出比特币期货合约。而Cboe周一(12月4日)宣布将于12月10日推出比特币期货后，顺利抢先CME成为全球首个推出比特币期货合约的交易所。

CNBC报道称，这两大知名交易所纷纷推出比特币期货，似乎标志着数字货币向合法资产又迈进了一步。

此外，日本领先的金融交易所之一东京金融交易所（Tokyo Financial Exchange）也宣布，将于2018年初开始筹备比特币期货。

小摩分析师Nikolaos Panigirtzoglou也曾表示，比特币进入正式金融市场后可望让加密货币晋升为新兴资产类别，比特币或将加入黄金的行列、成为可靠的长期储存财富工具。

前Fortress对冲基金经理Michael Novogratz上周接受CNBC采访时还表示，预计比特币价格明年底可能达到40000美元。

在过去一周内，又有多个国家政府相继出台针对虚拟货币的监管以及打击措施。今晨印尼央行宣称计划推出针对数字货币的禁令，此外据韩国媒体报道，韩国也将于明年限制银行加密货币交易。

但是这种监管趋紧的信号未能阻止比特币进一步上冲的脚步。比特币在突破10000大关的当日便上攻11000关口，虽然随后几日一度回调至9000下方，但迅速反弹，今日亚盘时段比特币就一举突破12000美元大关。

比特币目前市值已经接近2200亿美元，超过花旗银行和摩根大通银行的市值。

不过，据路透社报道称，拉斯维加斯一家主要的比特币交易所Bittrex的客户表示，他们无法提取资金，公司也没有解释为什么。市场就数字货币交易安全性再度提出质疑。