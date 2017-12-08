比特币迈向2万美元 一刻钟涨2000美元

摘要：比特币不到十小时从14000美元涨到15000美元，有平台显示，从17000美元到盘中升破19000美元，只用了不到15分钟。有分析认为，比特币期货推出可能进一步推动其上涨。

12月的第一个周还未结束，比特币在月内的涨幅已超过50%。

本周四，美国交易平台GDAX数据显示，比特币盘中升破19700美元，刷新纪录高位，最近24小时涨逾50%，截至北京时间将近1点最近一次更新，回落到16500美元下方。



据卢森堡交易平台Bitstamp数据，比特币一度涨超17%，刷新纪录高位至15995美元，本月以来涨约60%，截至最近一次更新，回落到15300美元下方，日内涨幅收窄到13%以内。

北京时间7日上午9点左右，比特币刚刚迈过14000美元的门槛。

据华尔街见闻统计，比特币自5000美元涨至6000美元用了8天，之后每涨破千美元整数位关口依次花了8天、14天、9天、2天、1天、6天、17天和三个小时。从14000美元到15000美元，比特币则花了不到十个小时。

11月初以来，比特币价格已经上涨超100%。年初至今，比特币价格则累计上涨约14倍。下图为2012年以来比特币价格走势，2012年初，比特币交易价曾经只有5美元......

如果以人民币计价，比特币更加“疯狂”。

OKEx平台12月7日的比特币行情数据显示，比特币价格最高逼近10万元人民币，触及99748.7元人民币，本月以来累计上涨55%。

海外币兑币交易平台OKEx分析师称，近期由团队或个人推出的比特币分叉币层出不穷，凡是持有比特币的用户均可分得相应比较的分叉币，所以目前持有比特币的用户大多数不愿意将其卖出，而无比特币的用户也为了获得分叉币的糖果来购买比特币。

比特币期货助攻 比特币涨势可能延续

比特币最近涨势凶猛，无论是从技术面还是消息面，都有分析认为，比特币未来可能会进一步上涨。

City Index高级市场分析师Fiona Cincotta在报告中指出，比特币的涨势似乎难以阻挡，“考虑到CBOE和CME两大交易所都将在本月推出比特币期货，可能涨到2万美元对比特币而言也不算什么。不过，比特币期货的推出也意味着做空的开端，这可能会进一步增加波动。”

比特币资讯网站Coindesk新近技术分析文章认为，比特币最近的阻力位是16194美元左右，五日和十日移动均线都呈现倾斜上行，意味着任何调整性的回调都可能只是短暂的，目前还不存在相对强弱指数（RSI）释放的大抛售信号。

因此，文章预计，比特币可能升破16194美元，甚至更高。不排除回落到11000美元的可能，但跌落11500美元可能只是短暂表现。目前不可能出现大幅调整。

比特币能以接近90度的K线上升时，它的下跌也很可能是断崖式的。如果泡沫终将破裂，可以如何做空比特币？（详见《大特写 | 短期暴涨突破万元大关 这是做空比特币的教程》）

华尔街见闻此前提及，芝商所（CME）上周五(12月1日)宣布，计划于12月18日推出比特币期货合约。而Cboe周一(12月4日)宣布将于12月10日推出比特币期货后，顺利抢先CME成为全球首个推出比特币期货合约的交易所。

CNBC报道称，这两大知名交易所纷纷推出比特币期货，似乎标志着数字货币向合法资产又迈进了一步。

此外，日本领先的金融交易所之一东京金融交易所（Tokyo Financial Exchange）也宣布，将于2018年初开始筹备比特币期货。

小摩分析师Nikolaos Panigirtzoglou也曾表示，比特币进入正式金融市场后可望让加密货币晋升为新兴资产类别，比特币或将加入黄金的行列、成为可靠的长期储存财富工具。

前Fortress对冲基金经理Michael Novogratz上周接受CNBC采访时还表示，预计比特币价格明年底可能达到40000美元。