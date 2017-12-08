比特币现象级暴涨，交易所都招架不住疯狂的投机客了

摘要：Blockchain.com出现创纪录的流量和客户支持请求，以至于公司CEO呼吁客户保持淡定。疯狂的行情让一些交易所疲于应对，当一些交易平台称其系统运行不正常时，价差达到1000美元，有时竟高达4000美元。

11月初以来，比特币价格翻了一倍，今年涨了14倍左右。感恩节之后它比以往更加疯狂，从14000美元涨到15000美元花了不到十个小时，昨日Coinbase交易平台价格短短十几分钟就飚了2000美元，创纪录地突破19700美元，此后又大幅回落至15000美元。

Coinbase发言人说，短短几个小时内，价格波动能达到20%，这对于一种数字货币来说并非不正常，其他交易平台的价格波动幅度和这个类似。

比特币发疯般地上涨和动辄几千美元的日内震荡让局面显得颇为混乱。这段时间，比特币交易基础设施的脆弱性相继暴露。

由于需求跟随价格暴增，大量涌入的参与者让交易服务公司面临巨大压力。

一些交易平台发声明称，他们的系统运行不正常。而在那个时候，不同平台的交易价格差距有时在1000美元甚至更多。英国《金融时报》称，疯狂的行情让其他交易所疲于应对，一些平台的价格与Coinbase的价格差价竟达到4000美元。

IG Group交易平台交易总监Matt Brief表示，比特币并没有统一的交易平台，可能导致价格不一，“目前的定价主观的多”。他还称，巨大的价差导致不同交易所之间存在套利机会。

还有一些交易平台出现交易故障。提供用于存储数字货币“钱包” 服务的Blockchain.com出现了创纪录的流量和客户支持请求，首席执行官和联合创始人Peter Smith呼吁客户保持淡定，“再坚持一下”。

网络容量是比特币开发者多年来难以克服的问题。旨在缓解拥堵的大量更新却事与愿违，进一步分化了投资群体，同时产生一种名为“比特币现金”(bitcoin cash)的变形货币。该币种目前价格为1272美元。

狂飙的价格和巨大的市场波动引发了安全方面的忧虑。英国最大点差交易服务商之一IG上月底甚至一度宣布暂停一些比特币衍生品合约的交易。

包括零售外汇及差价合约经纪商Plus500在内的其他在线市场也在上月底比特币迅速逼近10000美元时上调了持仓合约的美元手续费费率，一些市场收取的手续费相当于过去一年水平的175%。

犯罪分子似乎也乘机作乱。华尔街见闻提及，全世界规模最大的数字货币挖矿算力市场Nice Hash周三通过Facebook称，黑客攻击了交易系统，从公司虚拟钱包中窃取了用户的比特币，数量不详。

按照比特币资讯网站Bitcoin Millionaire的说法，Nice Hash被黑客盗取的比特币多达4736枚。如果按照15000美元的价格计算，这些失窃比特币价值或高达6800万美元。

全球规模靠前的比特币交易平台Bitfinex周四稍早也发声明称，公司连续数日遭遇严重的DOS攻击。

作为一种没有政府信用背书，没有央行设定利率，没有真实的信贷市场，也不与实体经济挂钩，更没有获得政府的普遍承认的虚拟资产，比特币狂涨毫无意外地被视为一种泡沫的典型特征。

法国诺贝尔经济学奖得主Jean Tirole在上月底发文，明确表示了他对加密货币崛起的担忧，称比特币违背了金融的本质，是完完全全的金融泡沫。

《金融时报》也援引毅联汇业技术分析(ICAP TA)技术分析师Walter Zimmermann的话称：

人们正在把一个计算机游戏当做一个正常的市场。显然，它不是， 都则它就不会像现在这样。这已经不只是异常了，这是史无前例的。其他任何商品都有天然的愿意卖掉它的人。

芝商所（CME）的比特币期权合约马上就要上市了，它被视为有助于平缓比特币价格的波动，因为人们可以通过期权合约来做空。

但问题是，CME的比特币期货既没有把比特币当货币，也没有把它当商品。如果仔细了解了CME比特币期货的设置细节和其“根本目的”，投资者们可能真的需要“再想一想”了。