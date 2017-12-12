美国纽约曼哈顿市区发生爆炸 “恐慌指数”VIX短线拉升

摘要：央视新闻称，据美国纽约警察局消息，纽约警方正在调查发生在曼哈顿港务局车站的可疑爆炸物事件。受此影响，几条相关地铁和公交路线已停运。事件发生后，波动率指数VIX涨破10；10年期美债收益率一度跌破2.36%。

11日，央视新闻称，据美国纽约警察局消息，纽约警方正在调查发生在曼哈顿港务局车站的可疑爆炸物事件。受此影响，几条相关地铁和公交路线已停运。据了解，港务局车站位于时报广场附近。

据多家美国媒体报道，当地时间11日早上，曼巴顿港务局公交车总站疑似发生爆炸，警方正在现场展开处置工作。公交线路A、C、E线均已暂停。

纽约市警察局交通局局长Joseph Fox发推文称，由于警方正在调查事件，经过时代广场的地铁交通已经被限制。

爆炸事件发生时正值早高峰。据CNN，有人在当地时间早上7点45分离开巴士时听到了两起爆炸声。

目前伤亡人数尚未确定。据WABC NEWS报道，爆炸事件中有数人受伤。但《华盛顿邮报》称，事件中仅有一名男性受伤，且伤者就是嫌疑人，目前已被逮捕。

（图片来源：华盛顿邮报）

（图片来源：英国独立报）

事件发生后，有“恐慌指数”之称的波动率指数VIX一度涨破10。

10年期美债收益率走低，一度跌破2.36%，刷新日低至2.353%。