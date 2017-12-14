中国央行“加息”之后：A股走弱 债市“情绪稳定” 人民币上扬

摘要：创业板指一路下行，一度跌1%，截止收盘跌0.54%。10年期国债期货主力合约涨幅收窄至0.22%，行情相对稳定。商品期货方面，硅铁主力合约跳水后跌5.67%，锰硅跌3.60%。
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美联储在刚刚结束的12月例会上宣布加息，将联邦基金目标利率区间由1.0%-1.25%上调到1.25%-1.50%。中国央行今日（12月14日）“跟牌”，上调了公开市场逆回购操作中标利率和MLF操作利率，但调整幅度较小，均为上行5个基点。
中国央行“加息”之后，沪深两市均走弱，截止午间收盘跌幅稍有收窄，上证指数跌0.2%，深证成指跌0.24%，创业板指一路下行，一度跌1%，截止收盘跌0.54%。
国债期货今日（12月14日）早盘大涨，10年期国债期货主力合约T1803涨0.32%，消息公布后目前涨幅收窄至0.22%，行情相对稳定。
在岸人民币涨0.12%，离岸人民币涨0.08%。今日人民币兑美元中间价报6.6033，较上日中间价大幅上调218点，为11月23日以来最大升幅。
商品期货方面，截止午间收盘硅铁主力合约跳水后跌5.67%，锰硅跌3.60%，焦炭跌3.48%，焦煤跌2.80%。