中国央行“加息”之后：A股走弱 债市“情绪稳定” 人民币上扬

国债期货今日（12月14日）早盘大涨，10年期国债期货主力合约T1803涨0.32%，消息公布后目前涨幅收窄至0.22%，行情相对稳定。

摘要：创业板指一路下行，一度跌1%，截止收盘跌0.54%。10年期国债期货主力合约涨幅收窄至0.22%，行情相对稳定。商品期货方面，硅铁主力合约跳水后跌5.67%，锰硅跌3.60%。

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