为何建议升息前进行黄金空头平仓

这个平仓依然是基于中短期技术面的考虑，以及“利空出尽”，有可能至少短期见利好的可能。就资金流向而言......。这也是我们在2018年需要更多注意的地方。

当前金价依然面临着季度线、半年线、年线共振支撑。尤其是半年线（周线）支撑，在2017年2、3季度对金价的波段底部支撑很明显。

再看金价周线“综合技术指标”，虽目前金价波段低点并未低于二三季度波段低点，但综合技术指标已创新低。意味着技术上看，阶段性调整看似亦比较充分。

对于综合指标有效上穿熊顶牛底区，市场大环境改善之后，其再度下穿熊顶牛底区的深度，不可过于期待。尽管触及“熊大底”指标线确实诱人，但可遇不可求。

再看周线KDJ指标，已基本触及“超卖区”，且看似正面临形成“底背离”的可能。如果随后几周，金价就在目前价位附近盘整，使底背离得以更加夯实，也使得做空动能进一步消化，那么此后涨势可能更具持续性。如果直接就此明显反弹，则未必能反弹多少。也许在2、3季度的1295/1300美元附近，又会面临强压。

就关联市场而言，原油等商品市场并未大幅回落，美元也未大幅回升。短期金价明显下跌之后，存在技术性修复可能。如果快速直接修复，笔者并不看好其持续性，可能会让大家参考前两年。但就资金流向来看，可能是个“诱多”。

日内（周三）客户及近日策略：

今晚影响有两个，一个是21点30分的美国CPI，一个是隔夜凌晨3点的美联储利率决议。加息可能近似铁板钉钉。

首先，笔者建议会员在1240美元附近将空头平仓一次，如果在21点20分前没有出现这个价格，只要在1245美元下方，也建议平仓一次。以防CPI数据对金价形成反弹的不利影响。就CPI数据而言，参考中国CPI价格指数，存在回落可能。如果这样，会从心理上激发市场认为：美联储会不会不加息呢？进而刺激美元动态急挫，金价激扬6-10美元，或其它幅度不等。

如果真出现CPI数据刺激金价反弹的情况，我们建议23点-23点30左右就“等量”逢高回补空头。因为，隔夜凌晨3点宣布升息是极大概率事件。利率期货市场显示，升息概率接近90%。

如果前面这样操作了，建议今晚会员熬熬夜至3点后(国内市场会员如果平仓后，没有机会回补，就不用熬夜了)，看看美联储最终决议如何：如果确认升息，金价、美元会逆转稍早动态涨跌幅，金价可能转而大幅下跌。这是我们希望得到的结果。6月14日的美元升息，盘口就是这样的组合演变过程。

但需要注意另一个小概率事件：也即，前面都符合预期，CPI也支撑金价反弹了，但美联储在隔夜凌晨3点宣布“不升息”。面对这种坑爹局面，就好做好空头及时止损的准备，一旦不升息，空头需尽快止损。

还有人算不如天算的可能。如果CPI利空金价，或对金价没有什么影响。而隔夜凌晨美联储宣布升息，可能令金价直接继续下跌。这样看起来，空头似乎失去了不少获利。如果这样，我们必须坦然接受而观望，不再进行任何新操作。因中短期技术面不允许新建空头，而对冲基金资金流向又示意战略做多尚早。

也可能会出现以下看不懂的可能：CPI对市场没啥影响。但隔夜凌晨3点，美联储公布升息利率决议后，金价不跌反涨，甚至大涨。这时，倾向于观望即可。这种情况也没啥不能理解的，技术不是进入超卖区了吗？周K线的季度线、半年线、年线不是正提供技术支撑吗？近两周商品市场并无大幅回落、美元并无大幅反弹背景下，金银价格独自大幅下跌，并非没有“利空出尽见利好”的可能，至少短期可以有这种可能。迹象？上周五，金价面对好于预期的美国非农就业数据利空，有些无视美元强势的“滞跌”，这不是迹象吗？2017年3月15日的升息就是这样！

短评：虽预计了可能出现的各种情况，但要实际预测准，何其难。也即，总以超短期思路操作，何其难！我们将继续秉持2017年的大策略，并期盼2018年更精彩。

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