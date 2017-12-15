金市平淡波动中豪取高收益之秘

2017渐成过去时辣，威尔鑫可以愉快地和2017吻别鸟。尽管一年行情形似鸡肋，但威尔鑫烹饪有方，将鸡肋烹饪得有滋有味，营养富足，故客户们活得即轻松，又滋孕！滋孕，裆燃咯，因客户钱钱都生胖胖可心小宝宝辣！相较于持有多头与2017年吻鳖，被叼嘴唇，难以甩掉的尴尬，实属“行运”！

过去一年，有收获钱硕宝宝之喜，亦有些许反思。可鉴于2018及以后的岁月，更稳健、更有趣！甚至哪怕收益率再低一些，无妨。一年能有30-40%之复合收益率，足矣！能轻松省出大量时间，弹琴弄墨、看书学习、吟诗作赋、品茗酗酒、挑猫逗狗、日刷锦城湖、夜游九眼桥、风花雪夜、“游戏人生，任我行”......，岂不快哉！

关于行情，过去一年，市场总体波动于我们资金分析框架之内，故方能稳健于笼中“偷鸡”。四季度金价虽在15大中长期共振技术支撑下横盘两月，终顺应我们分析的资金结构破位下行。

中期行情，在我们资金分析结构中，仍极清晰。然正因太清晰，或应多些自我狐疑。至少操作上，需多摸摸激流下的暗石，多审审泰味儿风情的人妖，不可太随情绪与表象，激流冲浪。太求高潮，必有后谷--轻则落水惹骚，重则齑粉碎骨。

2017年末之行情表象，再次极似过去两岁末。然2015与2016年末，不仅金价波动运行形态形似，对冲基金之于金市的持仓与资金分布特征亦神似。而今岁末，行情虽貌合，神离却较远。是以，此岁末年初宜多些活得平顺稳健的狐疑之心。2018，想必是四季春暖花开的又一年！

别偷吾鸡

最近两月，开放报告少了，但客户报告从未鞋带，日日有菜，周周有大菜。技术与心理分析，荤素搭配，故此滋孕。

大约三月前，有跟随威尔鑫十几年的老会员调侃：杨老希，您这些月的开放报告，巴心巴肝、巴手巴脚、巴肠巴胃、巴这巴那地真诚、清晰而远见，鹅都懒得输入会员帐号与密码辣。以后还这套路吗？跟俺透露下，下月到期我考虑暂不会续费辣，因俺看开放报表也会了耶✌......

你你你......，竟敢如此洗涮老希我！我我我......，以后要猫少写，要猫仅写矛盾中的一面，要猫多谈其它金融市场风月，少论金银。要猫，我只给你半心半意。要猫......，你别洗涮老希我，别偷老希的鸡......

鸡肋行情与丰厚收益

2017年即将过去，年内金市总体区间偏强震荡，看似绝对操作价值不大。然我们却对2017年的金市收成极其满意。笔者在上海期货交易所的期金操作节奏、点位，基本对应着威尔鑫客户的操作，仅比客户多两次不影响最终投资成效的短线调仓。

一年来，包括5月与11月的两次换约操作在内，开仓与平仓总计操作次数，没超过10次。然就最终成效而言，可谓极其满意，笔者期金操作账户相对于2016年底本金，收益率为120%。客户一年来的操作收益应没这么高，但亦至少过50%。为何我的操作收益率会这么高？因9月1日，我追加过资本金，随后增加了空头持仓。而即便将去年12月底与9月初追加本金合并，作为2017年初的基础参考本金，总计盈利也超过了40%。由此可见，客户们的平均年收益率至少在50%以上。对没有达到这个收益率的客户，建议2018年适当装笨。对于这样的结果，我极其满意。但是，对看似过于稳健的操作，也有在2018年进行“优化”的可能。

即便获利丰厚，也有操作反思

既然2017年取得了如此不错的稳健操作收益，为何还要考虑对操作进行优化呢？因为，操作次数少，未必代表更稳健。甚至会在“无趣”中承担更多看似“不确定性”的心理压力。

知悉笔者15年黄金市场从业经历的投资者深知，从业前几年，笔者在投资者心目中以“技术分析”见长。甚至至今，仍有相交十几年的业内朋友声称：“你的技术分析，国内无人企及”。

其实呢，我很不认同她的看法：难道没注意到我近十年，尤其近年，重市场资金流向分析，轻技术了吗？再想想，可能是她把我独创的市场资金分析方法，也当成了技术分析。她的表达或许没错，本质上，关于对冲基金资金分布特征、流动方向的图表制作分析，与技术分析，表象极似。

然十五年来的分析与指导风格演变，只有笔者及长期关注笔者的粉丝可知。前三、四年，基本以深度技术分析为主，以基本面分析为辅，获得不少投资者认可。当然，投资者主要认同技术分析。

第5至10年，在继续强化技术、基本面分析的同时，也开始探索并强化整个市场资金分布特征与资金流向分析。

再后至今的五年中，渐渐淡化技术，进一步强化资金流向分析。基本面分析也让位于对冲基金资金流向与持仓分布特征分析。

渐渐地，我形成了这样一种观点，在黄金市场（不代表其它商品与外汇市场），对冲基金有极强投机活动能力，掌握了基金动向与资金仓位分布特征，就掌握了一切技术与基本面。2017年，我们的操作完全在此指导方针下进行。尽管最终结果令人满意，但有反思必要。

需要反思的是，虽以对冲基金资金流向与分布特征的战略指导操作方针没有错，也以低杠杆策略成功化解了技术性，或偶然消息面刺激的“意外波动”。但过于轻视技术，尤其轻中长期技术，不应该。

比如十月初，我们通过15种纯技术分析方法，判断1250/1270美元区间的长、中、短期共振技术支撑极强，金价难一气呵成破位下行。然就我们梳理的对冲基金在外汇与黄金市场资金分布特征与流向来看，断定金价终将破位下行，中期金市趋空。也就是说，上述中长期技术面得出的结论，与资金流向分析结论矛盾：中长期技术有15种共振支撑看涨，而对冲基金资金流向则显示中期看空。

面对矛盾，我们选择“绝对”相信资金流向信号，而忽视了诸多技术共振利好信号。为何如此选择？寻根问底，得出答案--“贪”！因我怕这次诸多技术共振支撑失效，怕“错过”做空的主跌段收益。实际上，如此多的技术共振支撑，真难一气呵成被击穿。真实情况亦如此，市场耗时约两月，才消化了这些技术支撑，破位下行。也就是说，虽2017年操作带来的最终收益非常好，但太过忽略中长期技术面的重要性。

反思后的操作优化策略

我们将在2018年加重思考，当中长期技术与阶段（或中期）资金流向分析出现矛盾信号时，应如何权衡取舍？

就战略而言，肯定继续秉持以对冲基金资金流向为操作参考的指导方针。但当阶段（中期）资金律动与中长期多点技术共振出现矛盾信号时，我们将采取短期相信技术的“退出”策略，而参考资金信号的中期操作战略不变。

同样以10月初的市况为例，对冲基金资金流向信号示意中期金市趋空，但诸多中长期技术共振信号进入看多位置，技术与资金流向信号出现矛盾。

基于中期参考资金流向、短期相信技术信号的“退出”策略，应先兑现空头获利，或降低空头持仓。既然仅为“退出”，绝不应谋求反手做多的机会。此后逢金价反弹，消化超短期“超卖”技术特征后，及时顺应中期趋势“等量”回补空头，即便金价反弹50美元，而我们仅得到15、20美元空头持仓成本优化机会，也是非常正确的策略。

如果中长期技术支撑失效，金价继续下行，也绝不盲目“心有不甘”地等量，甚至加仓回补空头：如果成本劣化，则待金价反弹，逢高降低仓位回补空头。如果成本优（平）化，则等仓位逢高回补空头。反之亦然。

也就是说，2018年的操作会更趋稳健，兼顾资金分析与中长期技术分析出现矛盾时的兼容性，并更“有趣”。

风控策略

就风险控制而言，2017年最高4倍的杠杆策略可谓非常好，即便有朝鲜半岛地缘政治危机、美国可能弹劾总统的意外影响，促使短期金价逆对冲基金资金律动运行，但金价最终还是会回到顺应对冲基金资金流动的趋势上来。

也即，我们利用低杠杆，很好地过滤掉了金价“偶然、意外”的波动风险。当然，最高4倍杠杆的操作策略，也仅适用于我们基于市场属性把握的黄金市场。而对市场属性更为活跃的其它商品市场，比如原油等，笔者认为最多两倍杠杆，甚至可以不用杠杆，以做贸易的思维在期货市场中便捷操作即可。

回顾2013年前的十年外盘疯狂，最高杠杆用到了50倍。每一年都会斩获一轮或两轮实盘投机收益超过10倍，甚至达到60倍的收益。然一只大小轻重不等、逆资金趋势的“黑天鹅”出现，就又让我回到起点。甚至从天堂坠落地面，还压穿地板，掉进地下室。幸好，我从未将超过可投资金的10%，甚至5%，用于这种疯人院中的“疯狂游戏”。而如今，在最高4倍杠杆的风控策略，以及对市场认知更为成熟的保驾护航下，我们实现了双丰收，投资层面的稳健收益，精神层面的“任我行”！

2017年四季度金价为何必然破位下行

在给客户的报告中，基于黄金本身特有的商品金融属性，黄金与美元的强相关性，近年黄金与原油的弱相关性。再结合当前美国经济运行特征，美国宏观经济与美元指数的内在联系；对冲基金在原油、黄金、外汇市场中的历史分布特征，以及当前基金持仓分布蕴含的市场意义等。我们判断四季度金价无论有多么强的中长期技术支撑，终将破位下行，中期美元还将走强。

如今，美元尚未迎来真正意义上的转强，金银价格却已率先破位下行。回顾2015、2016年12月的两次加息，都是金价中期见底信号。这次还会一样吗？真没有把握说得太死。只能告诫投资者，2017年12月这次升息前后，对冲基金在外汇、黄金市场中的资金、仓位分布特征，与2015、2016年12月差异较大。尽管我们心里有一杆清晰明了的权衡之秤，但在实际操作上，不敢丝毫大意。

下面，我们将为何金价会在2017年4季度破位下行的分析思路分享给大家。在具体分析分享前，先让我们再回顾黄金市场的宏观运行逻辑。

黄金市场宏观运行的影响因素

1）美元宏观趋势。

2）全球通胀趋势。

然后才是金融动荡、地缘政治等避险题材。

缺乏1）2）支撑的金融、地缘政治避险，都是结构性牛市，甚至如浮云飘过一般。而有1）2）叠加支撑，金融动荡、地缘政治才会强化金价运行趋势。

黄金相对于其它商品，有其独特的金融属性，商品属性很弱。其商品属性之弱主要体现在实物供需层面：供应几无弹性，全球矿产金常年稳定在2500吨左右，且过90%的矿产金都被首饰消化了。工业需求对黄金的影响可以忽略不计。

然黄金总需求却极具弹性，这种弹性主要基于投资者对时下金融层面的认知：是否需要增加黄金配置对抗长期通胀了？是否需要增加黄金配置对抗美元宏观贬值了？是否可以利用阶段性金融与地缘政治动荡，在黄金上投机一把了？......

所以，黄金是一个有其自身价值的极独特商品。虽为商品，然金融属性而非商品属性却主导着其价格波动。其特有的强金融弱商品属性，决定着其特有的市场驱动机理。我们在黄金市场的研究方法上，并不完全同于商品属性浓厚的原油，更不完全同于反应或预期实体经济走向的股市。也不同于即反应一国经济运行环境，也反应一国管理层意愿的外汇。

美元中期见底，金价何以能走强

关于当前美元宏观运行趋势判断，即便经济金融与投资大家之间，也可能分歧较大。我认为美元宏观牛市未完。

为何认为美元宏观牛市未完呢？就一个国家管理层而言，都希望能将汇率当成可以随心所欲地调整经济运行的“工具”。在汇率处于开放或半开放状态下，真正能做到实质上随心所欲调控汇率，以利于本国宏观经济运行的国家，只有美国！其它国家不行，欧元区也不行。这就是一轮大经济金融危机之后，美国为何能率先摆脱危机，并重启引擎复苏的原因“之一”。当然，汇率工具只是顶层调控宏观经济的手段之一，其余大招还有QE、利率工具等。

笔者梳理过近半个世纪以来，美元汇率波动与美国经济运行，甚至美国股市运行间的一些大体规律，略有心得。心得之一，在美国宏观经济运行良好，美元处于大升值周期背景下，不要轻易去揣测美元汇率见顶问题。既然我们认为只有美国能让汇率波动，总为经济提供有益服务，在美国宏观经济运行良好时期，“美元有必要见顶吗”？

但看其它国家步履蹒跚背景下的当前美国经济，宏观经济运行岂止良好，简直就是繁荣。良好的就业形势与零售销售，近月制造业与非制造业都高居于55以上的极繁荣时期。如果这时“让美元见顶”，只会让美国经济泡沫化速度加快。而美元汇率的转强，反倒可以让美国经济不要过早进入过热时期，甚至可以对冲一些看似有些过度的繁荣。60左右的制造业与非制造业指数，几十年历史上的过热点，都在此附近。关于这部分较系统的分析，推荐投资者再去看看笔者2016年3月18日的一篇文章《2016年的美国股市必将再创历史新高》。

既然我们认为美元尚没有在强势大周期中见顶的必要，那么美元中期调整太狠，必然面临反转，或至少的中期反弹。那就让我们从美元本身综合技术面，对冲基金在外汇市场中的持仓分布特征去进行分析。如月初制作的美元日K线，对冲基金在六大外汇期货市场中相对于美元的综合作用力，美元指数综合技术指标，对冲基金行为变化图示：

毫无疑问，虽美元指数绝对底部形成于2008年的70.68点，但2011年的72.7点，才真正是美元牛市底部确认点，。

就各项指标来看，2017年美元指数从103.822点至91.01点的调整，是美元指数2011年见底72.7之后，最为充分的一次。对冲基金在六大外汇期货市场中，相对于美元指数的综合作用力创出了六年半新低，或曰做空美元指数的净能量，达到了2011年8月以来的最强。

十月初，对冲基金在六大外汇期货市场中，持有美元的净空头寸，高达172.43亿美元。虽此后空头平仓不少，令美元净空持仓减少到8亿美元附近。但由于基金在占比美元指数权重最大的欧元期货市场多头平仓规模不大，致使做空美元的实质性有效头寸降幅不大。图中的基金美指合力，就是这种状况变化的反应。可以看出，当前相对于美元指数的有效净空持仓规模，依然处于六年半的最高位置附近。一旦基金倒戈做多美元，推动美元上行的能量空间非常大。

再看美元综指标，该指标不仅涵盖了传统量化技术，还包含了几个重要的美国经济指标。该指标不择周期，日周月线显示信号完全一样。图中可以看出，该指标在2017年9月，同样创出了2011年8月之后的新低，意味着此轮美元的调整，在技术上也极其充分了。通常情况，在美元宏观牛市背景下，该指标回调触及“熊顶牛底区”，都构成美元做多信号。而此次，竟然“诱空如此过分”！以至于让一些大师也发出了怀疑美元宏观见顶的声音。

图中最下指标，基金行为，是对基金做多、做空美元的行为量化。当指标触及沸点区时，我们要注意美元上行过热见顶。当指标触及冰点区时，我们要注意美元超卖过度而见底。但由于外汇市场体量庞大，一个趋势启动起来，难以快速转势。故此，常有上行中的做多警示钝化，以及下行中的做空警示钝化现象。然在冰点区继续做空，沸点区继续做多，显非明智之举。目前，基金做空钝化已久。迟早，基金行为将伴随美元的转强，助推美元向沸点区演进。这个趋势背景下的黄金，至少难有大作为。同时，这也是对黄金市场本身韧性的一个考验过程。

当然，上述也基于理性的逻辑推导。在实际市场运行中，金价发生任何逆美元指引的短期强波动，都有可能。在1999-2001年的美元强周期冲顶过程中，金价就多次无视美元的强势向上井喷：

1999年9月21-10月5日，美元正常回软，金价激扬32%，从255美元上涨至338美元附近。

2000年2月4日，美元在宏观牛市中小幅上行，金价发疯激扬过10%；

2001年5月18/19日，在美元中期强势的震荡上行途中，金价从271上行至298美元，再次大涨近10%。

故此，黄金市场发生任何黑天鹅现象都有可能。在这些黑天鹅事件中，虽从美元与金价的关联上找不到逻辑。但对冲基金在黄金市场中的资金流向上，却有前瞻信号。黑天鹅对黄金市场的影响，多是意外向上井喷，而非向下急挫。向下巨挫，通常都累积了非常明显的空头信号。

油价极可能处于中期顶部，金价何以上行

尽管无通胀之虑之痒背景下的原油价格与金价波动关联不大，但伴随近月油价的持续走强，还是能听到不少担心明年通胀的声音。一旦通胀忧虑越来越形成共识，黄金就有抗通胀的用武之地了。

10月、11月的金价为何如此抗跌？除了我们有关金市自身的15大中长期技术共振支撑以外，原油价格从49美元至59美元的加速上涨，亦或是不得不考虑到的因素之一。油价持续走强，不强化2018年通胀预期才怪。

但我们给客户分析，油价涨势极可能到头了，不会再进一步强化市场通胀之虑。近日公布的中美CPI指数小有回落，也对通胀预期形成冲击。

为何判断油价难以继续走强呢？无论宏观经济背景下的实物需求层面，还是宏观技术面，或是有很大投机层面的对冲基金持仓分布特征，都难支撑油价进一步上行。

从实物需求层面来看，全球宏观经济确有继续转暖信号，但并不代表对原油的需求会出现快速井喷，并进而带动油价大幅走强。除了美国以外，各国经济复苏都相对缓慢，甚至还有争议。此外，新能源的快速发展，对原油形成利空。故当前宏观经济并不存在推动油价快速上涨的理由。宏观经济的改善，只能说明原油价格在后期调整中，底部可能逐渐抬高。但前提还需在整个系统经济不出现新危机的情况下。

就技术层面而言，当前油价面临如下宏观技术反压，如NYMEX原油价格月K线图示：

250月均线（或曰20年线），构成当前油价上行反压。

就2008年油价见顶147.27美元后，至2016年下跌至26.06美元的宏观调整波段来看，该波段反弹的23.6%黄金分割位，也在当前价位附近构成上行反压。

2015年上半年，油价下探42.03美元后，再反弹至62.58美元的波段高点，形成当前K线形态反压。

从原油市场本身技术面、对冲基金在原油市场中的持仓分布、基金行为等指标来看，也意味着油价上行基本到头了。如油价日K线，以及相应指标图示：

最近两月的原油价格表现强劲，对冲基金大肆做多，但我们认为原油市场的强势已近尾声。

油价为何如此强劲，因推动油价上行的动力是“双引擎”。10月10日至11月中旬，基金多头在NYMEX原油期货市场大肆增持约9万手，致使多头持仓连续三周刷新历史纪录；与此同时，基金空头也大肆为油价上涨助力，空头止损亦同样约9万手，致使基金净多增持约18万手，并刷新了今年2月创下的历史纪录，典型双引擎驱动行情。11月中旬至今，虽基金多头未再进一步增仓，但空头止损却进一步延续。

笔者认为油价的强势行情难以进一步持续。虽11月24日前的一个多月，对冲基金双引擎驱动油价上行过15%，但油价上涨效能并不如2016一季度的单引擎推动。2016年一季度，油价见底26.06美元后，涨速惊人。然对应期间，对冲基金多头并未有主动增持，仅基金空头大肆平仓。也即从基金投机驱动油价的引擎来看，只有单引擎。

2016年2月中旬，油价见底26.06美元后，至5月中旬触及49美元，涨幅88%。对应着对冲基金空头止损的单引擎驱动，基金净多持仓从15.8万手增加至36.8万手，净多增加约21万手。

而本轮行情，从8月底至今，基金多头增持与空头止损“双引擎”驱动。基金净多从36.6万手增加至61.1万手，增加约25万手。但就油价表现而言，仅从45.58上行至59.05美元，涨幅29.55%，两处差异巨大。

为何2016年2月后，油价涨速那么快，涨幅那么大呢？因为非投机因素需求端强劲，现货市场需求强劲，用油商纷纷逢低囤油，产油商不断解套保。我们总能从数据模型中找出场外需求强劲的信号。但现在，并非如此。甚至11月14日当周，虽基金多头继续大幅增仓约2万手，基金空头大幅止损过3万手，致使单周净多增持过5万手，理应推动油价继续大幅上涨。但是，当周场外原油抛压极强，也即现货需求端并不那么强劲，油价的上行已开始脱离实体经济需求支撑。也即最近一个多月的原油强势，已见很大投机成分，且有投机动能衰竭迹象。

12月8日当周，基金多头持仓在11月中旬连续三周刷新历史纪录后，已见明显获利回吐。而基金空头则不断止损，致使空头持仓创下了2015年以来的近三年新低。

目前基金在原油市场中的行为，已明确进入“沸点”区，警示继续做多原油的风险。

而就原油综合技术面来看，虽未触及“牛小顶”，但图中虚线位置附近，阶段性见顶时候很多。

从上述信息可知，当前油价已难以获得实体经济需求支撑，基金多头持仓在迭创历史纪录后出现获利松动，基金空头持仓已下降至3年最低水平。再加上宏观技术上的三大强反压。还有什么理由继续看涨原油呢！我们在图中对应的信号位置附近，都能看到油价阶段性或中期顶部特征。

黄金市场信号本身亦趋空

虽我们十月份从技术上分析，当时金价在1250/1270美元的大致区间，面临15大中长期共振技术支撑，金价不易一气呵成破位下行。（自行回顾相关报告《当前黄金市场多空对阵分析》OR《若看多黄金，你有多少个理由》）

但我们在给客户的内部报告中强调，金价终将破位下行，因对冲基金在金市的持仓与资金结构分布特征，注定如此。故若单纯技术分析而言，在10、11月金价回调企稳中，很容易基于中长期技术看涨。然我们认为整个黄金市场的资金、仓位分布特征，以及美元关联市场环境，才是决定金市中期方向的内因。

15大中长期技术共振支撑一旦被击穿，就成了利空反压。金价破位下行，会诱发技术性止损。我们虽可能在2018年强化技术关注，但绝不会过于依赖技术。当技术信号位于常态区间时，浅层与短周期技术信号充满不确定性，与扔硬币无异。上周金价已明显击穿10月初的1260美元形态支撑，最低下探1243美元附近，算得上初破15大技术共振支撑。

为何从黄金市场资金层面，以及对冲基金在黄金市场中的活动意愿，去判断2017年四季度金价终将破位下行呢？如现货国际金价日K线，以及对应基金活动、市场能量波动量化、以及金市综合技术图示：

首先看三个指标中的金市能量波指标，多空能量演变趋势为开口，基本对应着能量推动金价上涨。多空能量演变趋势为收口，基本对应着能量推动金价下跌。

但在熊市、区间震荡市、牛市中，多空能量的开口、咬合极限不相同。熊市中，能量开口相对有限，咬合也更紧密。牛市中，多空运作积极，能量开口较大。下跌时，只会有收口极限，难以形成咬合状。震荡市，开放与咬合程度，居于熊市与牛市之间。

毫无疑问，2013-2015年底，是熊市特征。当能量波处于咬合状态时，是极佳中期做多机会。而开口也有大致极限，提示可能的顶部信号。但2016年至今，属于宏观震荡市道，能量波开口更大，收口也很难再咬合。也即市场多空参与人气，比2013-2015年强了很多，这是整个市场回暖的重要特征。

能量波指标如何运用呢？当一个上涨背景下的开放趋势，或一个下跌背景下的收口趋势，运行到大致极限区，出现难以进一步开口或收口后的“趋平”，就要注意市场可能的逆转信号了。今年9月能量波开口至极限后的收口，基本代表着上涨趋势的终结。10/11月，虽金价看似回调不少，但能量波的收口明显不够，也即做空或多头获利消化不彻底，空头能量需要金价下跌来进一步释放。

再看金价综合技术指标，该指标在月、周、日K线中信号都一样，涵盖了20多个投资者常用的技术分析指标，并进一步包含了一些市场交易数据。该指标同样根据宏观牛市、宏观盘整市、宏观熊市设置了四条参考坐标，分别是牛大顶（顾名思义，即便大牛市中，触及该线也可能是大顶信号），牛小顶、熊顶牛底区、熊大底。

宏观大牛市中，当指标触及牛小顶与牛大顶区间，注意波段见顶或见大顶。但最佳的操作，是在熊顶牛底区做多，底部信号相当有效。宏观熊市中，顶底信号都非常有效，即指标触及熊大底做多，触及熊顶牛底区做空。但要注意宏观熊市过度到宏观盘整市道的做空风险，故熊大底做多，熊顶牛底区兑现多头获利，是最稳健的选择。9月，金市综合指标基本触及到了去年高点区，金价见顶。

如果投资者难以理解笔者设计的金市综合技术指标，可以看看自己分析系统中的周线指标。9月8日当周，周线KDJ指标之K值，创下了三年最高，比2016年金价触及1375.1美元当周的指标更超买。周线RSI指标也大致如此。

目前金价综合指标已击穿熊顶牛底区，鉴于当前金市大体属于宏观震荡市道，底部判断应保守一些。但如果后市指标下探熊大底附近，无疑又是极佳阶段做多机会。只是，会否这样演变，我不敢确定。一旦信号出现，无疑又撞大运。

再看第三个指标，基金行为指标，反应的是对冲基金在黄金市场中做多或做空的热度。当市场进入基金做多的沸点区，要当心金价波段见顶，熊市中的顶部警示意义“极强”，寻机做空，胜算极大。牛市中的顶部意义略弱，但无论牛市、熊市，还是震荡市，底部意义都很强。也就是说，当这个指标触及“冰点区”时，基本都是很好的波段或中期做多机会。

9月上旬，金价见顶1357.45美元之后，基金行为在临近沸点区体现出做多意愿的下降。虽此后的10/11月金价回调明显，基金行为并非出现明显转空情节。当然，我们认为基金周期性的行为波动，将促使基金行为向“冰点区”演进，并伴随金价进一步的下跌周期。毫无疑问，就基金在黄金市场中的行为而言，金价下跌看似明显没有到位。然在白银市场，基金做空动能比金市释放得更充分。

上述三大指标，每一个都有其“单打独斗”，判断市场顶底的长处。然当三大指标对市场顶底的判断出现信号共振时，无疑会相当有效。如图中红色线条对应的市场底部，藏青色线条对应的市场波段顶部，共振信号明显。这会使我们在期金与现货市场中的操作，更加稳健有效。实际上，之于金市顶底判断的共振信号，我们分析系统中并非仅局限于这三项。

年内基本面回顾

2017年没有类似2016年英国公投脱欧、美国总统大选的黑天鹅事件，故没有太多意外波动，更无大幅意外波动行情。

整个年内主线，都围绕着美联储升息预期展开。若12月确定升息，年内总计升息三次，对金价的影响则各不相同。

2016年12月14日隔夜，美联储宣布升息25点。虽结果符合市场预期，但消息公布后，金价还是下跌了20美元，次日亚洲盘面、欧洲盘面，金价继续惯性下跌。然利空兑现见利好，金市出现中期大底，

2017年3月15日隔夜，美联储一致决议升息25点，符合市场预期。消息公布之后，金价美元直接反向波动，金价激扬，美元急挫。此前两周，金市对即将升息的利空有明显提前反应。

2017年6月14日，市场近似100%预期美联储会升息，也确实如此。隔夜凌晨2点15分，美联储宣布升息。金价逆稍早美国5月CPI低于预期刺激的涨幅，从1280美元下跌至1257美元。此后三周继续震荡下行。

2017年非农数据对黄金市场影响不大，无论数据低于预期，还是好于预期，当日金价上涨或下跌企稳次数更多一些。究其原因，非农数据对市场的影响，其本质是升息预期对市场的影响。升息预期高度一致了，非农数据对市场的影响自然小了。

意外的消息面：

2017年4月7日，外媒报道美国向叙利亚发射了60枚战斧导弹，制裁当周二叙利亚疑似化学武器袭击事件，金价早间跳涨10美元后，冲高回落。

4月8日北京时间19点左右，报道美国航母进入朝鲜半岛，引发分析人士对美国可能打击朝鲜武器设施的猜疑。当日金价脱离底部，此后两日大幅上行。我们告诫客户，这些地缘政治危机鸡肋，带来的是很好做空机会，不要跟涨。并例举了过去几年，地缘政治危机对黄金市场的鸡肋影响案例。

5月8日，周末法国总统大选出最终结果，挺欧盟的中间派马克龙赢得大选，反移民反欧盟的保守党勒庞落选。亚洲盘面早间，美元、黄金双双低开下探后上行。

5月17日，外媒美国总统特朗普遭遇信任危机，被指责向俄罗斯泄漏有关IS行动信息。事件尚未翻篇，又被指责干预施法调查，市场担心其无法完成任期，引发金融市场强烈波动。亚洲早盘，金价跳涨8美元。此后的欧洲初盘与整个美盘，金价继续加速。期间对应着美元的回落与美股大跌。

9月4日，周一，因周日朝鲜宣布氢弹测试取得“圆满成功”，令地缘政治危机紧张局势升温。早间金价向上跳空愈10美元后进一步走高，虽日内冲高回落，但此后四日震荡冲高见顶。我们依然给客户强调，这种鸡肋地缘政治危机题材带来的极好做空机会，不要放过，可遇不可求。

12月13日，21点30分，符合预期且略有回升的CPI令金价震荡反弹。隔夜凌晨3点，美联储宣布升息25点，符合市场预期。金价快速短暂回撤后从底部动态拉升十美元，美元对应回落。金价有限的震荡强势，伴随美元的震荡弱势，持续到终盘。整个盘面略见“利空出尽见利好”的意蕴，此前两周的金价破位下行，可以理解为对升息概率高达90%的提前反应。

2018年，乐观分析报告不少，笔者没那么乐观。但金市出现超预期熊市的可能似乎也不大。也许，2018年的黄金市场，是最能体现韧性的一年，甚至可能出现难以理解的“黑天鹅现象”。若如此，也是隐喻大机会大周期即将来临的一年。期待我们能在2018年的黄金市场中，操作更稳健，获利更稳健，投资更轻松。

欢迎添加杨易君公众号：yangyijun1616 名称：杨易君，分享更多观点。文章来源：威尔鑫资讯： http://www.wellxin.com/