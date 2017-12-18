CME比特币期货上市首日 高开至20650美元

摘要：目前近月合约涨势稍有回落，至19500美元左右。比特币现货价格目前在19000美元附近。

美国中部时间时间周日下午5点、北京时间周一（12月18日）清晨7点，美国芝加哥商业交易所集团（CME，“芝商所”）旗下的比特币期货产品正式上市交易。

全球最大、最古老的期货交易所终于对比特币敞开怀抱。

主力近月合约（2018年1月到期）高开至20650美元，另外还有2018年2月、3月和6月到期的合约可供交易。

来源：CME官网

开盘以来近月合约涨势稍有回落，目前徘徊在19500美元左右。据Bitstamp数据，目前比特币现货价格在19000美元附近。

左轴：XBT期货近月合约和比特币现货价格走势 右轴：CME比特币期货近月合约走势 来源：彭博终端

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 12月1日公布审查结果，将允许比特币期货在芝加哥商业交易所 (CME) 和芝加哥期权交易所 (CBOE) 交易，打开了比特币期货的监管大门。

12月10日美国中部时间下午5点，Cboe交易所的比特币期货 (代码“XBT”) 抢先挂牌交易，所参考的比特币牌价将以一家叫做Gemini Trust Company的数字资产交易所的拍卖价格为基准。

在Cboe比特币期货交易一周、交易量冷淡之际，CME比特币期货终于于今日上市，而期货合约参照的定价基准为CME自设的比特币参考汇率（BRR：Bitcoin Reference Rate）。

“比特币参考汇率” 来源：CME官网

见闻主编精选文章《比特币期货终上线，这是你需要知道的一切》指出，比特币冲破天际的势头，让不少投资者尝到甜头，但是对于正规金融机构来说，他们却始终没有合适的渠道参与进去。而为了解决这个“痛点”，CME和Cboe就在推出比特币期货的跑道上开始了明争暗斗。不过，这两家交易所推出的比特币合约还是有颇多区别。

值得一提的是，CME自设比特币参考汇率（BRR）和Cboe采取额Gemini Trust Company数字资产交易所的拍卖价格，实质上都是希望用期货交易影响比特币的价格，继而通过传统金融系统的交易来争夺比特币的定价权。