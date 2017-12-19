世行上调中国2017增速预期至6.8% 警示杠杆风险

(图片来源: 路透社) 国家统计局周五发布中国三季度经济数据，显示国内生产总值（GDP）同比增长7.8%。图为2013年10月17日，云南昆明一位小贩在商店里整理兜售的书包。

世界银行周二公布了新一期的中国经济简报，将2017年增速由十月预测的6.7%升至6.8%。

消费和贸易的强劲是上调今年增速的两个关键原因。世行在报告中称，家庭收入增长的支撑下，中国今年实现了消费的持续增长，加上全球贸易复苏支撑中国出口，二者抵消了固定资产投资下滑的负面影响。

“中国保持了弹性增长，并获得了改革的动能。针对宏观经济失衡和防患金融风险，当局采取了一系列政策和监管措施而未对经济产生显著影响。2017年对中国来说，在许多方面都是成功的一年。”世界银行中国首席经济学家John Litwack称。

世界银行维持2018年、2019年的中国经济增速预期不变，分别为6.4%和6.3%，因中国正在收紧部分国内政策，包括控制宏观杠杆率、审慎货币政策、更加严格的金融监管和信贷约束。

今年一、二季度，中国均实现了6.9%的超预期增长，GDP增速在三季度放缓至6.8%。世行称，中国前三季度整体增速GDP6.9%。

世行认为，去杠杆仍将会是中国关键的宏观政策，今年强劲的增长也给予了政策层加速去杠杆的机会。而关键的经济下行风险，来自非金融部门仍在攀升的杠杆率，以及房价的不确定性。

世界银行在更新版的经济展望中提到：

尽管最近有所放缓，信贷的增速依旧显著高于GDP增速。2017年11月，银行贷款已经达到了GDP的150%，而2007年底是103%。非银部门的信贷在11月达到了GDP的242%，比金融危机前提高了约100%。

世行还提到，楼市的价格急剧放缓，可能会对销量产生影响。统计局昨日公布的70座大中城市房价数据显示，11月，热点城市新建商品住宅价格总体平稳，多数城市已低于去年同期价格水平。